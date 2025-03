Les Lakers remportent le derby et passent deuxièmes à l’Ouest !

On n’arrête plus les Lakers ! Les Angelinos ont fait le boulot dimanche contre les Clippers (108-102) dans un match qu’ils se sont même rendus plus difficile que nécessaire. Qu’importe, ce succès – le sixième de rang – permet aux coéquipiers de Luka Doncic de surfer sur leur vague de confiance jusqu’à grimper à la deuxième place de la Conférence Ouest, à un peu plus de vingt matchs de la fin de la saison régulière.

Le début de rencontre est poussif de part et d’autre. Les nombreuses balles perdues font surtout mal aux Clippers, incapables de stopper le scoring des Lakers quand LeBron James et Luka Doncic vont au bout des actions. Le duo est impliqué sur les 15 premiers points des locaux du soir pour un premier écart rapide, 15-4 après quatre minutes.

Le retard à l’allumage des Clippers ne dure pas, grâce à une attaque équilibrée. Celle-ci perd toutefois rapidement Norman Powell de retour de sa blessure au genou mais de retour aux vestiaires, cette fois touché à la cuisse.

La défense des Lakers a encore parlé

Les Lakers font la course en tête grâce à leur adresse, même si les huit ballons perdus par Luka Doncic et LeBron James les empêchent de s’échapper davantage. Question adresse, Dalton Knecht est presque parfait (14 points à 5/6 en première période) pour répondre à la montée en température de Kawhi Leonard. Alors que le « Klaw » ramène les équipes dos à dos, les Clippers sombrent soudainement. Les visiteurs sont bien gênés par la bonne défense de zone des Lakers.

Et même très bien gênés, puisqu’ils passent près de huit minutes sans marquer le moindre point ! Sans être vraiment brillants offensivement, les Lakers prennent 13 points d’avance à la mi-temps (56-43).

Kawhi Leonard, encore lui, stoppe l’hémorragie au retour des vestiaires. Mais Bogdan Bogdanovic est totalement déréglé, au contraire de Luka Doncic, qui enfonce le clou de loin puis à la distribution. Et quand le Serbe des Clippers trouve enfin la mire, son homologue slovène est irrésistible pour envoyer Jarred Vanderbilt au alley-oop, puis marquer de loin (84-63).

Les Clippers ont cru au hold-up

Alors que les Clippers semblent dans les cordes, les hommes de Tyronn Lue terminent pourtant la période par un 14-5 avec le réveil de James Harden, bien discret jusqu’alors. Les visiteurs sont complètement relancés et poursuivent leur embellie, avec Kawhi Leonard dans son meilleur match offensif de la saison. Les Clippers reviennent à cinq longueurs, alors que les Lakers perdent tout mouvement offensif.

Il faut pour la troupe de JJ Redick l’activité débordante de Vanderbilt au rebond offensif pour permettre à James de faire tomber dedans sa quatrième tentative sur une même possession. Knecht de loin et Doncic pensent avoir fait le plus dur, mais une fois encore, l’attaque des Lakers est statique et inefficace. Et avec un peu moins de déchet pour Kris Dunn derrière l’arc dans les dernières minutes, l’issue aurait pu être toute autre, alors que les Clippers ont eu le ballon pour revenir à une possession. Les Lakers l’emportent finalement, non sans une belle frayeur.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Luka Doncic refait le coup aux Clippers. Après ses 31 points vendredi, la nouvelle star des Lakers a une nouvelle fois été taille patron avec 29 points et 9 passes, mais surtout l’impression qu’il est bel et bien le patron de l’attaque de Los Angeles sur cette rencontre. Il a notamment très bien assuré les minutes sans LeBron James sur le parquet et termine avec un +/- de +19.

– LeBron James reste bloqué à un point des 50 000 points en carrière. Pas dans un très grand soir avec 6/17 au tir et huit ballons perdus dont certains choix très contestables, LeBron attendra jusqu’à mardi contre les Pelicans pour entrer un peu plus dans l’histoire de la NBA. Le King en est à 49 999 points combinés en carrière, saison régulière et playoffs confondus ! Il se consolera avec sa 1 000e victoire en saison régulière, devenant le quatrième joueur de l’histoire à atteindre cette marque.

– Kawhi Leonard était trop seul. Avec 33 points, l’ancien Spur et Raptor a été déterminant offensivement, semblant sur quelques flashs retrouver son niveau et ses jambes de star. Mais il est le seul des Clippers à dépasser les 15 points, délaissé notamment par James Harden, qui n’a jamais semblé trouver la clé face à la défense des Lakers sur cette dernière double confrontation (18 points à 7/22, puis 13 points à 4/14 ce dimanche).

