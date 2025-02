JJ Redick multiplie les tests « small ball »

Mercredi pour la reprise du jeu, JJ Redick a finalement pu compter sur un effectif quasiment au complet, puisque LeBron James était en tenue après avoir été longtemps incertain. Face aux Hornets, cela n’a pourtant pas suffi pour trouver la clé, avec une courte défaite contre un des cancres de la ligue. Avec l’ajout de Luka Doncic et le transfert finalement annulé avec cette même équipe de Charlotte autour de Mark Williams, l’entraîneur des Lakers l’admet : il tâtonne encore quant à savoir comment exploiter les nouvelles ressources à sa disposition.

JJ Redick a fait appel à dix joueurs contre les Hornets, une gestion élargie des temps de jeu autant choisie qu’en partie contrainte par l’expulsion d’Austin Reaves dans le troisième quart-temps. « On essaie toujours de développer notre rotation idéale« , avait expliqué JJ Redick avant le match. « Mais encore une fois, comme je l’ai dit toute la saison, la rotation idéale peut changer d’une soirée à une autre, en fonction de l’adversaire. Donc beaucoup de joueurs vont avoir leur chance. »

Mercredi, Dorian Finney-Smith, Gabe Vincent, Jarred Vanderbilt, Dalton Knecht et Alex Len ont eu le droit à des minutes en sortie de banc. Pas Shake Milton, ni Cam Reddish, de moins en moins utilisés au fil de la saison.

« On avance encore en étant un peu en travaux parce que nous avons un certain nombre de recrues, et des joueurs partis puis revenus » insiste JJ Redick. « Donc on essaie de comprendre ce qu’est ce nouveau groupe. Je ne crois pas que nous standards changent, que notre façon de faire change. »

-23 sans vrai pivot contre les Hornets

JJ Redick applique pour seule constante la volonté des Lakers de tenter le « small ball », sans vrai pivot de métier.

Face à Charlotte, trois des quarte cinq alignés par JJ Redick ayant passé le plus de temps sur le parquet (11’42 » cumulées) comptaient Finney-Smith ou Jarred Vanderbilt comme poste 5 de circonstance.

Pour un résultat plus que mitigé : -8 sur la période en faveur de Charlotte. Et même -23 sur l’ensemble des minutes durant lesquelles ni Jaxson Hayes, ni Alex Len étaient sur le parquet !

« Vous devez construire des habitudes avec ce groupe » a expliqué le technicien californien. « En particulier dernièrement quand Anthony Davis était absent, Max Christie était dans ces cinq, maintenant Luka en fera partie. Et cela ne veut pas dire que vous le faites 25 minutes par match. Nous allons essayer comme nous l’avons fait auparavant. Et nous allons continuer à modifier des petits détails quand nous serons au complet, je pense que c’est quelque chose de sain à faire pour préparer des playoffs longs je l’espère. »

Avec Luka Doncic dans ces cinq de petite taille, les Lakers limitent leur déficit au rebond tant le Slovène est actif dans ce domaine pour un arrière.

Mais il leur reste encore à parvenir à incorporer l’ancien joueur des Mavericks dans les schémas défensifs, et à la protéger, alors que les Hornets ont systématiquement cherché à attaquer Luka Doncic en fin de match, avec succès.