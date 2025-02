Jared Butler a convaincu les Sixers

Jared Butler a transformé l’essai. ESPN rapporte que les Sixers ont converti le « two-way contract » l’arrière de 24 ans en contrat classique de deux ans. Celui-ci retrouve ainsi un semblant de stabilité après être passé par le même processus chez les Wizards, avec lesquels il évoluait en début de saison avant d’être transféré contre Reggie Jackson.

Le joueur passé par le Jazz et le Thunder, après avoir été drafté en 2021 (40e choix), est récompensé pour ses trois récentes et uniques sorties avec les Sixers depuis début février. Avec 17 minutes de moyenne, il a tourné à 10 points, dont une sortie à 15 unités face aux Raptors, et un peu moins de 5 passes et 3 rebonds.

« Il est rentré et a fait le jeu. Il attaquait. Ces deux gars sont venus et ont contribué tout de suite, et c’est difficile à faire, surtout en plein milieu de la saison », félicitait récemment Paul George, en parlant aussi de Quentin Grimes.

Suivi depuis longtemps

Les Sixers avaient un œil sur Jared Butler depuis que ce dernier a été drafté. « Je suis vraiment enthousiaste parce que j’avais l’impression qu’ils me voulaient vraiment, et ils étaient extrêmement intrigués même pendant le processus avant la draft. Donc, je suis heureux d’être ici », lâchait-il au moment de son arrivée.

L’ancienne star de Baylor, dont l’état du cœur avait inquiété au moment de sa Draft, pense pouvoir être « un créateur de jeu et un défenseur, un shooteur fiable, être dans ces rôles peut complètement aider les équipes et vraiment me donner une chance d’avoir une opportunité ». La voici donc.

Dans le même temps, les Sixers ont libéré Chuma Okeke, titulaire d’un contrat de dix jours, tandis que le rookie Justin Edwards a également signé officiellement un contrat NBA standard. « On les voit comme une partie importante de notre avenir, on espère pouvoir convertir leur contrat à un moment donné », avait déclaré le président des Sixers, Daryl Morey, la semaine dernière, à propos des deux nouvelles recrues.

Jared Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 UTH 42 9 40.4 31.8 68.8 0.1 1.0 1.1 1.5 1.1 0.4 0.8 0.2 3.8 2022-23 OKC 6 13 46.9 50.0 0.0 0.2 0.5 0.7 1.3 0.8 0.8 0.8 0.0 6.2 2023-24 WAS 40 14 48.8 30.8 86.1 0.2 1.2 1.4 3.1 1.4 0.7 1.2 0.2 6.3 2024-25 * All Teams 35 12 47.5 34.0 78.8 0.5 0.9 1.4 2.7 1.3 0.4 1.0 0.2 7.1 2024-25 * WAS 32 11 48.3 36.6 77.8 0.4 0.8 1.3 2.6 1.2 0.4 0.9 0.2 6.9 2024-25 * PHL 3 17 42.3 22.2 85.7 0.7 2.0 2.7 4.7 1.3 0.3 1.7 0.7 10.0 Total 123 12 46.1 33.0 79.8 0.3 1.0 1.3 2.4 1.3 0.5 1.0 0.2 5.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.