LaMelo Ball et les dessins animés, voilà une passion qui a alimenté les coloris de la collection signature du meneur des Hornets avec Puma. On se souvient bien sûr de la MB.01 « Rick&Morty » en vert fluo et rose qui avait fait sensation, ou plus récemment de la MB.04 « Scooby Doo » ornée de fleurs.

En 2025, ce sont visiblement les Tortues Ninja qui sont mises à l’honneur. Après avoir ressorti la MB.01 pour un coloris « Baxter Stockman », c’est au tour de la MB.04 d’être habillée d’une version « Raphael & Donatello ».

Pour faire simple, la chaussure droite avec la partie arrière en orange fait référence au bandana orange de Raphael, et la chaussure gauche fait de même pour Donatello en complétant le tout de violet, le reste de la paire ressortant en vert, puisqu’il s’agit avant tout de tortues !

La MB.04 TMNT « Raphael & Donatello » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 135 euros.