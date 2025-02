Après avoir dévoilé un précédent coloris « Alien Safari », la MB.01, première chaussure signature de LaMelo Ball sortie en 2021, poursuit son retour en force en 2025 avec cette fois un coloris « Baxter Stockman » en hommage aux Tortues Ninja ! C’est le premier coloris d’une longue série sur ce thème qui débarque en France.

Baptisé « Baxter Stockman » du nom d’un des personnages de la série, celui ci se présente en noir avec un motif de toile multicolore et brillant. Aux logos Melo et Puma s’ajoutent un imprimé du visage de Baxter Stockman et le logo Tortues Ninja au niveau du talon. L’ensemble repose sur une semelle noire, tachetée sur la partie intermédiaire.

La MB.01 « Baxter Stockman » est disponible depuis hier sur Basket4Ballers au prix de 150 euros.