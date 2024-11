Une MB.04 aux couleurs… de Scooby Doo !

Quoi d’neuf Scooby Doo ! Puma continue de nouer des partenariats plutôt originaux pour mettre en avant la collection signature « MB » de LaMelo Ball. On pense notamment à la MB.01 « Rick&Morty » qui avait fait un carton avec un modèle dépareillé en rose et vert fluo.

Cette fois, c’est un autre dessin animé adoré par le meneur des Hornets qui est mis à l’honneur, ce dernier étant fan de « Scooby Doo » ! L’occasion de sortir toute une collection comprenant sweats, pantalons, tee-shirts, shorts, et donc une MB.04 « Scooby Doo », disponible en toutes tailles.

La paire reprend la colorimétrie et l’identité graphique de la « Mystery Machine », le célèbre van du dessin animé dans lequel l’équipe mystère et leur chien trouillard ont multiplié les aventures les plus insolites. On retrouve donc une tige entre bleu turquoise et orange pâle, l’ensemble étant assorti de finitions en orange pâle, comme les fleurs sur l’empeigne. Un dessin de Scooby Doo avec un ballon de basket figure également au niveau du talon.

Cette MB.04 « Scooby Doo » sera peut-être le coloris qui marquera la quatrième chaussure signature de LaMelo Ball. L’ensemble de la collection et la paire de MB.04 est pour l’instant disponible sur le site officiel de Puma France au prix de 135 euros.