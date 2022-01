Les premières images de la MB.01 « Rick et Morty »

On s’attendait à un modèle un peu déjanté pour la collaboration entre les créateurs de « Rick et Morty » et Puma pour la MB.01, la première chaussure signature de LaMelo Ball. Le résultat est au rendez-vous avec un modèle plutôt « flashy » et surtout dépareillé, que le meneur a porté pour la première fois cette nuit sur le parquet des Celtics.

La chaussure gauche et majoritairement verte avec différents tons et jaune sur la partie supérieure de la tige et les lacets. Les inscriptions « Rick and Morty », « M.E.L.O. » sur le talon, et le logo sur la languette ressortent en rose.

Sur le même principe, c’est un dégradé de rose qui habille la chaussure droite, contrebalancée de touches de vert sur les finitions. Les visages de Rick et Morty apparaissent en ultime clin d’oeil à l’intérieur de la languette.

La date de sortie et le prix ont également été dévoilés. La Puma MB.01 « Rick and Morty » sera disponible à partir du 18 février à 125 dollars.

(Via NiceKicks)

—

Du 12 janvier au 8 février, profitez de -20% supplémentaires sur les soldes basket4ballers grâce au code « HIVER22 ».