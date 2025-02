Le MVP de la nuit | Austin Reaves dans les livres d’histoire des Lakers

« Je ne savais même pas si j’allais jouer aujourd’hui pour être franc… » Gêné par une douleur au coude gauche en amont du match, Austin Reaves a finalement joué et sacrément bien joué. Face aux Pacers, l’arrière des Lakers s’est offert la plus grande éruption offensive de sa carrière : 45 points (14/26 aux tirs, 4/9 de loin), 7 rebonds et 7 passes.

Alors que son équipe était privée de LeBron James et Luka Doncic, en civil sur le banc californien, il s’est occupé de tout. Et n’a pas mis longtemps à comprendre qu’il allait signer un grand match.

« Ça a démarré dans le premier quart-temps quand j’ai mis cinq tirs de suite. C’est un bon sentiment à chaque fois que cela se produit, bien meilleur que de faire un 4/17 aux tirs », ironise le héros de la soirée en référence à sa précédente sortie face aux Warriors, terminée avec 23 points mais ce pourcentage désastreux, avec un 0/9 derrière l’arc.

« Évidemment que ça aide, et puis il y a l’atmosphère qu’on génère collectivement, la culture… À chaque temps-mort, chaque situation, les gars sur le banc, LeBron, Luka, Gabe (Vincent), tout le monde me dit de continuer », poursuit le joueur de 26 ans, dont le précédent record en carrière datait du mois dernier (38 points face aux Nets).

Une liste très prestigieuse

Sur le plan statistique, son match lui permet d’intégrer une prestigieuse liste de joueurs des Lakers ayant terminé avec 45 points, 7 rebonds et 7 passes : Elgin Baylor, Jerry West, Magic Johnson, Kobe Bryant et LeBron James. « Je ne sais pas ce que vous voulez que je dise… », commence par sourire Reaves quand un journaliste fait l’énumération.

« C’est surréaliste, parce que j’ai grandi en étant un grand fan de Kobe, donc j’étais automatiquement un fan des Lakers. Le simple fait de pouvoir aller sur le terrain, de revêtir l’uniforme et d’être compétitif, puis d’avoir quelques matchs où mon nom figure parmi ceux de ces gars-là, c’est spécial. C’est quelque chose que je ne prendrai pas comme acquis, mais, oui, je sais que ça fait vraiment bizarre quand on voit mon nom là-haut », lâche-t-il.

Une performance d’autant plus notable qu’avant le match, JJ Redick avait plaisanté avec lui en se projetant sur l’absence de LeBron James. « Je lui ai dit qu’on aurait sans doute besoin d’un match à 38 points, 8 rebonds et 8 passes de sa part. Mais 45, 7 et 7, ça fera l’affaire », minore le coach pour qui son joueur « a le plus progressé est dans le leadership. Il veut avoir des responsabilités. Il les a acceptées, il a relevé le défi […]. C’était le meilleur joueur sur le terrain ce soir, ça en dit long. »

Austin Reaves Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 LAL 61 23 45.9 31.7 83.9 0.7 2.4 3.2 1.8 1.4 0.5 0.7 0.3 7.3 2022-23 LAL 64 29 52.9 39.8 86.4 0.5 2.5 3.0 3.4 1.7 0.5 1.5 0.3 13.0 2023-24 LAL 82 32 48.6 36.7 85.3 0.7 3.6 4.3 5.5 1.9 0.8 2.1 0.3 15.9 2024-25 LAL 44 35 44.4 36.1 85.3 0.8 3.5 4.3 6.1 2.0 1.1 2.5 0.2 18.5 Total 251 30 48.1 36.4 85.4 0.7 3.0 3.7 4.2 1.7 0.7 1.7 0.3 13.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.