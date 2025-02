Luka Doncic : passé le choc, la presse slovène se frotte les mains

Depuis Dallas, le tremblement de terre a généré des secousses abyssales à 9 000 kilomètres de là. Une nation toute entière sous le choc, la Slovénie. Dimanche dernier, le petit État des Balkans s’est réveillé avec ce que personne n’aurait imaginé : le héros national, Luka Doncic, transféré !

Télévisions, journaux… L’information du départ du prodige des Mavs vers les Lakers a tourné partout en boucle pour évoquer tous les tenants et aboutissants de ce séisme dépassant la seule sphère sportive. Celui-ci n’a pas généré de manifestations dans les rues de Ljubljana, comme à Dallas, mais les réactions, du fan anonyme aux personnalités locales, ont fusé sur les réseaux.

Le très populaire chanteur Robert Pesut alias Magnifico a par exemple retravaillé une chanson pour exprimer son ressentiment. Et partagé un maillot détourné des Mavs où sur lequel il était écrit « crétins », en visant les dirigeants de la franchise donc. La démarche a amusé les internautes, mais, en plus de l’incompréhension voire du déni, la colère à l’encontre des Texans n’en reste pas moins prégnante.

Un journaliste dépêché sur place

Comment ont-ils pu traiter « Luka » de la sorte ? Le GM qui restera à jamais associé à cette décision « Nico Harrison est l’ennemi public n°1 » assure pour Basket USA Andrej Miljkovic, journaliste à Ekipa, le principal quotidien sportif slovène, en précisant : « Tout le monde était à 100% sûr qu’il allait rester à Dallas aussi longtemps qu’il le souhaitait. Donc la seule façon pour lui de s’en aller aurait été qu’il le veuille. C’était la conviction ici. »

Comme une bonne partie de ses compatriotes ayant voyagé sur place, le journaliste, dont le média n’a pas le budget pour disposer d’un correspondant à plein temps aux États-Unis (Ekipa envoie du monde deux fois par saison pour dix jours, c’est « de loin » la couverture la plus importante de tous les médias slovènes), avait fini par s’attacher à la ville de Dallas. Jeudi matin, alors qu’une équipe d’une dizaine de personnes allait continuer à travailler sur le sujet à distance, il a été dépêché dans le nouvel épicentre de l’attention slovène, Los Angeles.

Andrej Miljkovic, qui y restera jusqu’au « All-Star break », est en contact avec le clan de Luka Doncic, dont il espère décrocher une nouvelle interview. Que son compatriote soit en mesure de jouer ou non semble avoir peu d’importance. Car la moindre ligne concernant le natif de Ljubljana génère déjà des audiences folles. Durant la seule journée de lundi, le site du quotidien a enregistré 350 000 sessions. Pour un pays de deux millions d’habitants, c’est énorme. Et c’est un record absolu pour Ekipa qui a battu de peu l’engouement autour du titre européen de l’équipe nationale en 2017.

Les médias, qui ont connu une véritable révolution en le suivant à Dallas, ne voient donc pas d’un si mauvais œil ce bouleversement. « Si je suis très égoïste, je dirais que c’est une super nouvelle parce que pendant sept ans, les gens ont commencé à tout prendre pour acquis. La ‘hype’ n’était plus aussi grande. Aujourd’hui, on a le sentiment de repartir à zéro, de revenir sept ans en arrière », formule Andrej Miljkovic, du temps où Doncic débarquait aux États-Unis donc.

Les Lakers déjà très populaires

Tilen Lamut, commentateur NBA sur la chaîne slovène Arena Sport, y voit également une énorme opportunité pour le secteur : « C’est Hollywood, tout est possible, Luka s’en rendra compte très vite. Les opportunités en dehors du terrain seront bien plus grandes, et les projecteurs seront encore plus brillants sur le terrain. Cela dit, il y a bien sûr des risques, mais si vous gagnez à Los Angeles, vous devenez une icône. L’agenda de Luka pour devenir une véritable superstar mondiale au plus haut niveau s’est accéléré avec son transfert à Los Angeles. »

D’autant que dans la cité des Anges évolue déjà une immense star du sport slovène, Anze Kopitar, capitaine des Kings en NHL depuis près de dix ans. Le fils de ce dernier étant un grand fan de Doncic, les deux hommes devraient se croiser d’ici peu à la Crypto Arena. « Tout le monde migre de Dallas à Los Angeles maintenant ! », sourit Tilen Lamut en rappelant que les Lakers, avec les Spurs où Beno Udrih et Rasho Nesterovic ont évolué, étaient déjà l’une des franchises les plus populaires du pays.

Continuer à couvrir les Mavs ?

En Slovénie aussi, une génération de passionnés a suivi les exploits de Magic Johnson dans les années 1980 à l’heure du « show time ». Le passage de Sasha Vujacic, qui a évolué plusieurs années aux côtés de Kobe Bryant avec qui il a réalisé le doublé (2009, 2010), a aussi marqué les esprits. Mais ces passionnés ont dû se ranger dernièrement dans un pays où, pendant des années, toute une nation « devait » supporter Dallas.

Les Lakers seront désormais l’équipe n°1 à suivre. « L’équipe de Los Angeles étant la franchise la plus télévisée au niveau national, de nombreux matchs sont déjà inclus dans les diffusions, mais nous essaierons bien sûr d’en obtenir le plus possible », vise ainsi Tilen Lamut. Quant au suivi des Mavs ? « Les articles Dallas seront seulement liés à Luka, quand il jouera là-bas, on va voir combien de temps Nico (Harrison) va rester… », liste Aljaz Vrabec, journaliste pour le quotidien généraliste Delo, qui imagine un « avenir radieux » pour Luka Doncic aux Lakers.

« On va continuer à couvrir les Mavs parce que les gens sont très intéressés de savoir à quel point ils vont être mauvais sans Luka ! », ironise Andrej Miljkovic, qui n’écarte pas l’idée d’un affrontement entre les deux équipes en playoffs, un scénario potentiellement juteux. « On continuera bien sûr à couvrir mais la différence est que, du point de vue slovène, les Mavs ne sont plus qu’une équipe parmi les 30 équipes NBA », complète Tilen Lamut. Le contraire aurait été surprenant.