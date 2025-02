Cercueil, remboursements, colère… Les fans des Mavericks pris dans la tempête Luka Doncic

« Je suis malade », « Le pire transfert de l’histoire de la NBA », « Nico n’a pas sa place à Dallas, Luka oui !!! »… Voilà un aperçu de ce que l’on pouvait lire lors d’une manifestation organisée à Dallas, dès dimanche au lendemain de la nouvelle, en réaction au transfert de Luka Doncic aux Lakers.

Une poignée de fans locaux s’était réunie aux abords de l’American Airlines Center pour afficher tant leur dévotion envers le Slovène que leur haine envers Nico Harrison, le GM de la franchise qui restera à jamais associé à ce départ qui chamboule toute la planète NBA.

« C’est ridicule ! C’est fou ! On est allé en finale NBA. Pourquoi on échange notre meilleur joueur ? Il est censé avoir une statue, il est censé avoir une statue ! Dirk (Nowitzki) a une statue juste ici, Luka est censé avoir la sienne là », ne décolérait pas un inconditionnel de l’équipe particulièrement remonté, estimant que la direction des Mavs se fichait des fans et réclamant… carrément la vente du club « avant minuit ».

Entre colère, tristesse et incompréhension, le rassemblement a tourné au tragi-comique quand certains ont défilé avec un cercueil à l’effigie de Luka Doncic avec cette question : « Pourquoi ? »

700 000 « followers » en moins !

La réaction du public texan ne s’est pas seulement manifestée dans les rues de Dallas. Sur les réseaux sociaux, le niveau de désamour envers les Mavs a atteint un niveau impressionnant. Sur Instagram, la franchise a ainsi perdu près… d’un million de « followers » dans la foulée du transfert, passant de 5,3 millions d’amateurs à 4,6 millions.

Luka Doncic qui, comme les Lakers, a gagné des dizaines de milliers d’abonnés, fait partie des récents désabonnés du compte des Mavs. Le Slovène suit encore celui des Cowboys, l’équipe NFL de Dallas.

En parallèle, pour tenter d’apaiser les choses avec son public, la franchise a, selon ESPN, offert des remboursements aux fans ayant mis fin à leur abonnement à l’année suite à l’échange. « Nous accordons une grande importance à la relation avec chaque abonné et des représentants sont disponibles pour répondre aux appels des abonnés qui ont des préoccupations ou des questions », a confirmé Erin Finegold, vice-présidente de la communication des Mavs.

Ce week-end, le GM de l’équipe avait eu un mot en direction des fans. « Je suis désolé qu’ils soient frustrés, mais c’est quelque chose (le transfert) en quoi nous croyons en tant qu’organisation. Cela nous rendra meilleurs. Nous pensons que cela nous permet de gagner, non seulement aujourd’hui, mais aussi à l’avenir. Et quand nous gagnerons, je pense que la frustration disparaîtra », se projetait le dirigeant…