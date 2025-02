Le MVP de la nuit | LeBron James comme Michael Jordan

On le dit, on le répète, chaque duel entre LeBron James et Stephen Curry est un « must-see » ! Et lorsque le meneur des Warriors compile 37 points et 7 rebonds en arrosant à 3-points (6 sur 20 !), LeBron lui répond avec 42 points, 17 rebonds et 8 passes !!! La victoire est au bout pour les Lakers, et LeBron James devient le deuxième quadragénaire de l’histoire à inscrire 40 points et plus.

Jusque-là, un seul joueur y était parvenu, et c’était évidemment Michael Jordan, sous les couleurs des Wizards.

« À quoi ça me fait penser ? Que je suis vieux ! » se marre-t-il dans le vestiaire. « J’ai besoin d’un verre de vin et de sommeil. C’est la première chose qui me vient en tête. Le plus important, c’est qu’on ait gagné, évidemment. Mais comme toujours dans mon parcours, chaque fois que mon nom est mentionné aux côtés des plus grands, je le prends toujours avec humilité, en pensant d’où je viens et à quel point j’aime ce sport. Donc, c’est plutôt cool. »

Le tir du logo ajouté à sa routine

Un « vieux » qui a reçu sa couronne des mains de Rui Hachimura. Un « vieux » qui vient de mener les Lakers à une 10e victoire en 12 matches alors que Luka Doncic n’est pas encore là, ni Mark Williams. Un « vieux » qui a fait chavirer la salle sur une folle séquence de trois paniers à 3-points de suite, dont le dernier du logo !

« On vient juste d’ajouter ça à ma routine » explique-t-il à propos de ce tir du logo. « Avec Saint-Jean (assistant de JJ Redick), on suit notre routine d’avant-match et je finis souvent par ce tir, sachant qu’à un moment donné, il est possible que je doive le tenter en match. Je travaille toujours sur des choses que je vais utiliser en match, sur des actions que je vais exécuter, donc ça finit toujours par payer. »