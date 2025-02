Les 40e rugissants de LeBron James emportent les Warriors !

Actifs lors des derniers jours avant la date butoir des transferts, les Lakers et Warriors se retrouvent face à face, amoindris avec plusieurs joueurs non disponibles. Les hommes de J.J. Redick prennent toutefois rapidement les devants. Ils profitent des sept ballons perdus de Golden State pour marquer 12 points en contre-attaque et prendre le large (32-18).

À l’image de trois lay-ups ratés de suite de Stephen Curry et de Draymond Green (12 points, 5 rebonds, 5 passes), les Warriors semblent toujours avoir la gueule de bois après transfert d’Andrew Wiggins et de trois autres joueurs la veille. À l’inverse, LeBron James marque trois tirs primés de suite, dont le dernier du logo, pour mettre Golden State K.O. (47-23) ! Il faut le réveil de Curry et la bonne entrée de Pat Spencer (13 points) pour voir Golden State stopper l’hémorragie avant la mi-temps (69-49).

Au retour des vestiaires, Steve Kerr opte pour un cinq de petite taille en insérant Moses Moody (14 points) à la place de Quinten Post. Un choix qui paye. Moses Moody et Buddy Hield (15 points) lancent un 16-5 qui relance les Warriors (74-65). LeBron James et Austin Reaves (23 points, 15/16 aux lancers francs) tentent de réagir mais Golden State continue sur sa lancée, et un 3-points de Stephen Curry les ramène à -6 (83-77) ! Il faut cinq points de LeBron James pour permettre aux Lakers de finir le quart temps sur un 7-2 et reprendre un peu d’air (90-79).

Les deux équipes se rendent alors coup pour coup. Gabe Vincent (15 points, 5/8 à 3-points) et Austin Reaves répondent à Stephen Curry et Moses Moody, mais deux tirs primés coup sur coup de la star des Warriors forcent J.J. Redick à prendre un temps mort. Avec 3 minutes 30 à jouer, Golden State n’est plus qu’à -5 (109-104). Évidemment, c’est LeBron James qui prend ses responsabilités avec un nouveau 3-points. Austin Reaves enchaine d’un panier à l’intérieur et les Lakers tiennent le bon bout (115-106).

Stephen Curry répond avec un tir primé et sur l’action suivante, les arbitres manquent une violation des 8 secondes par les Lakers qui aurait donné un mince espoir aux Warriors. C’est la quatrième victoire de suite pour L.A. alors que les Warriors enchainent une deuxième défaite de suite avant les débuts de Jimmy Butler à Chicago samedi.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le festival de LeBron James. Face à des Warriors dépassés et désorganisés, LeBron James a saisi l’opportunité de leur mettre la tête sous l’eau avec un deuxième quart temps de folie. Il a terminé la période avec 18 points à 4/5 à trois points, 8 rebonds, et 2 passes et a enflammé la Crypto.com Arena avec un 9-0 personnel, conclu d’un tir les pieds sur le logo du milieu du terrain. Il a continué sur sa lancée en deuxième mi-temps pour repousser Stephen Curry et les Warriors. Il est devenu au passage le deuxième joueur de l’histoire, après Michael Jordan, a marqué plus de 40 points à 40 ans !

– Stephen Curry trop court. Après trois quart-temps, Stephen Curry comptait 18 points à 6/21 aux tirs, 2/11 à trois points, et 4 ballons perdus. Mais avec les Warriors qui avaient retrouvé leur énergie en alternant entre défense individuelle et une zone 1-3-1, et étaient revenus dans le match, le « Chef » a pris feu. Il a marqué 19 points en dernier quart temps, à 7/14 aux tirs, 4/9 à 3-points, et 0 ballon perdu. Malheureusement pour les Warriors, les exploits de Stephen Curry n’ont pas été suffisants pour permettre aux Warriors de réaliser le hold-up.

– 35 points en contre attaque pour les Lakers. Les hommes de J.J. Redick ont commencé la rencontre sur les chapeaux de roue dans le sillage de LeBron James. Ils ont profité de nombreuses balles perdues et d’un repli défensif non existant pour les punir en transition. À la mi-temps, les Lakers comptaient déjà 24 points en contre attaque ! Les Warriors ont rectifié le tir après la pause mais Los Angeles a tout de même réussi à marquer 11 points de plus dans ce domaine.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.