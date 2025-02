Avec 45 points d’Austin Reaves, les Lakers écartent les Pacers

Bennedict Mathurin lance les Pacers dans la partie, mais il est tout seul, pendant de longues minutes, à marquer pour son équipe. Austin Reaves, lui aussi offensif, est épaulé et les Lakers passent rapidement un 12-2 pour prendre les commandes. Les troupes de Rick Carlisle (qui prend déjà une faute technique) sont en grande souffrance pour trouver le chemin du panier, elles enchaînent les shoots ratés et encaissent un nouveau 11-0. Il y a déjà plus de vingt points d’écart et tout va bien pour Los Angeles (44-24).

Le deuxième quart-temps n’est pas meilleur pour les Pacers. Certes les Lakers passent un 7-0, mais globalement, le spectacle est assez pauvre, l’adresse extérieure aussi. Néanmoins, avec quelques shoots à 3-pts, Indiana parvient à se rapprocher, un peu, à la pause mais avec les 20 points de Reaves, Los Angeles a toujours un bon matelas d’avance (66-50).

Un difficile accouchement

Tyrese Haliburton et ses coéquipiers se réveillent enfin en début de deuxième période. La défense monte d’un cran, notamment en allant chercher les Californiens dès la remise en jeu, et le meneur de jeu commence enfin à peser offensivement. Pascal Siakam aussi. Si bien que les Pacers passent un 14-2. Mais les hommes de JJ Redick répondent immédiatement avec un 15-4 pour se redonner de l’air. Un 8-0 d’Indiana maintient encore le suspense pour le dernier acte (94-84).

Austin Reaves, avec deux paniers primés et un dunk, se charge d’écarter encore le possible comeback adverse. Il devra le refaire en fin de partie, avec deux pénétrations, pour enfin délivrer les siens, après une fin de match très, très longue entre les décisions arbitrables, les temps-mort et les challenges de Rick Carlisle, puis un ultime effort des Pacers. Mais ça passe finalement pour les Lakers (124-117), qui enregistrent une cinquième victoire de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Pas de Luka Doncic, ni de LeBron James. La rencontre avait perdu de son intérêt avant même de commencer avec le forfait des deux stars (sans oublier Mark Williams). James et Doncic ont passé la rencontre l’un à côté de l’autre sur le banc des Lakers. Ils pourraient évoluer ensemble, pour la première fois, lundi soir contre le Jazz.

– Un record pour Austin Reaves. Comme il était le leader offensif de son équipe le temps d’un soir, l’arrière en a profité pour faire un gros match et même battre son record en carrière avec 45 points. Il ajoute 7 passes, 7 rebonds et 3 interceptions.

– Les Pacers ont mis trop de temps à se lancer. Un constat montre bien les difficultés de cette partie pour Indiana : en premier quart-temps, un seul titulaire a marqué, c’est Bennedict Mathurin. Comme contre les Clippers, la machine a mis du temps à se lancer mais comme les Lakers n’ont pas perdu autant de ballons que leurs voisins, ce fut moins facile pour revenir. Surtout avec un Pascal Siakam aussi maladroit pendant une grande partie de la rencontre (6/15 au shoot).

– Cinquième victoire de suite pour les Lakers. C’est même le neuvième succès en dix matches pour Los Angeles, qui doit encore jouer deux fois Utah avant la coupure du All-Star Game. Les Californiens peuvent donc s’imaginer allonger encore cette série positive.

Highlights à venir…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.