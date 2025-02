Des efforts mais des déchets chez les Clippers

Tyronn Lue était particulièrement en colère après les trois derniers matches des Clippers. Le coach trouvait que son équipe manquait de concentration, d’intensité et ne faisait plus les efforts en défense. Il attendait donc une réponse face aux Pacers.

Avec un excellent premier quart-temps, même si le deuxième fut raté, et un troisième aussi intéressant, ainsi qu’un match serré jusqu’à la fin, on peut dire que les Californiens ont fait un match certes irrégulier mais au moins solide dans l’attitude.

« Les intentions étaient bonnes. On a joué dur, on s’est battu avec une équipe qui joue vite et qui marque, en général, beaucoup de points », résume le coach face à la défaite de ses troupes.

Un gros manque d’application

Ce revers s’explique en grande partie par les 19 ballons perdus de Kawhi Leonard et ses coéquipiers. Dans le détail, on y retrouve des passes molles ou mal assurées, mais aussi des erreurs d’inattention. Le symbole de tout ça, c’est la dernière balle perdue de la rencontre, à 90 secondes du terme, de James Harden. Le meneur de jeu remonte le ballon et, maîtrisant mal son dribble, il en perd le contrôle tout seul au milieu du terrain. Tyrese Haliburton peut donc aller dunker tranquillement.

« On doit faire attention avec le ballon, vraiment », confirme Kawhi Leonard, qui a gaspillé cinq possessions dans cette rencontre. « Le joueur à côté doit être prêt et dispo et on doit faire de meilleures passes. C’est une équipe qui court et ils ont été bons pour provoquer des ballons perdus, nous mettre mal à l’aise. Il faut souligner leur mérite. »

La colère de Tyronn Lue est donc redescendue, même s’il n’a sans doute pas pu accepter sans frémir certains ballons perdus par les Clippers dans ce match, ni un tel niveau de négligence sur certaines séquences.

« Je ne suis pas énervé à cause de ce match. On ne va pas gagner tous les matches, mais on peut apprendre sur certaines choses », indique le technicien. « On doit faire attention avec le ballon. On avait de l’avance, une belle avance et on a perdu le ballon encore et encore. Ils sont revenus dans le match et ont pris les commandes dans le dernier quart-temps en défendant bien. »