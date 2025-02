Les Clippers en galère, Tyronn Lue en colère

Depuis deux semaines, les journées sont plus difficiles pour les Clippers, avec un bilan de 4 victoires en 9 matches. Mais Tyronn Lue désire insister sur les derniers jours, notamment les trois derniers matches. « Ils m’ont vraiment énervé », confie-t-il.

Pour rappel, les joueurs de Los Angeles ont battu les Hornets, avant de perdre contre les Raptors, puis encore face aux Lakers. Face au voisin, ils ont été largement dominés, comptant jusqu’à 31 points de retard.

« On ne démarre pas bien les matches. On n’est pas concentré défensivement. On a pris 45 points en premier quart-temps contre les Lakers », constate le coach. « On doit être plus fier en défense. On a été comme ça depuis le début de saison mais les trois derniers matches, on a baissé la garde. On doit faire mieux. On doit se regarder dans la glace et se demander si on veut gagner ou non. Ça doit être notre mentalité. Depuis trois matches où on ne défend pas bien, on ne fait pas assez. Même offensivement, ce n’est pas bon. Donc, quand ça arrive, on peut se faire exploser, comme dans cette partie. »

Tyronn Lue a résumé les éléments manquants : « concentration, intensité, effort ». Et ce n’est pas la première fois qu’il est très exigeant puisqu’après la victoire contre les Wizards, le 23 janvier, il avait déclaré que les Clippers n’avaient « pas fait un bon match » et « seulement gagné, en ne jouant pas particulièrement bien ».

« On a assez dans ce vestiaire pour gagner des matches et aller loin en playoffs »

Pourquoi Kawhi Leonard et ses coéquipiers sont-ils si fragiles en ce moment ? « Je ne sais pas. C’est difficile à dire », répond l’ailier. « On doit, comme Lue le disait, se regarder dans la glace et faire notre boulot. C’est par là que ça commence. On ne peut pas demander de l’aide pour jouer plus dur. »

Avec 28 victoires en 50 matches, les Clippers occupent la sixième place de la conférence Ouest. Ce petit passage à vide n’est pas forcément inquiétant, mais il appelle une réponse. Le coach estime-t-il son équipe capable d’aller loin cette saison, sans un renfort d’ici demain ?

« Oui, je le crois. Dès que les minutes de Kawhi pourront être plus élevées, qu’il sera à 100%, on pourra avancer », précise-t-il. « On peut battre n’importe qui, à n’importe quel moment. On sait aussi que, si on ne joue pas correctement, on peut perdre contre n’importe quelle équipe. On a assez dans ce vestiaire pour gagner des matches et aller loin en playoffs. On doit avoir le bon état d’esprit et jouer les uns pour les autres. »