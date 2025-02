Les Lakers se séparent d’Armel Traoré

La « trade deadline » aura en quelque sorte eu raison de l’aventure chez les Lakers d’Armel Traoré. En effet, ESPN nous apprend que le Français a été tout juste coupé par la franchise californienne, afin de permettre la signature de Jordan Goodwin en « two-way contract ».

Comme Los Angeles possédait déjà ses trois joueurs en « two-way contract », il fallait libérer une place et c’est finalement le grand frère de Nolan Traoré qui a été sacrifié, plutôt que Christian Koloko ou Trey Jemison.

Non drafté en juin dernier, Armel Traoré avait été recruté dans la foulée de cette Draft par les Lakers, disputant avec eux la Summer League et se montrant essentiellement en G-League, avec ses 13.3 points et 8.3 rebonds de moyenne (à 51% au tir, dont 34% à 3-points).

Fin novembre, l’ailier-fort de 22 ans s’était aussi illustré en NBA face… aux Spurs de Victor Wembanyama, son ancien coéquipier à Boulogne-Levallois, en inscrivant son premier panier dans la Grande Ligue. Mais plus de deux mois plus tard, le voilà contraint de repartir de zéro et de se trouver une nouvelle équipe…

Armel Traore Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 LAL 9 7 31.6 0.0 28.6 0.2 1.4 1.7 0.1 0.7 0.4 0.3 0.2 1.6 Total 9 7 31.6 0.0 28.6 0.2 1.4 1.7 0.1 0.7 0.4 0.3 0.2 1.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.