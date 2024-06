Un Français de plus en NBA : Armel Traoré signé par les Lakers !

Armel Traoré n’avait pas eu sa chance lors de la Draft, mais il rejoindra bien la NBA. L’intérieur de Blois (2m05, 21 ans) a été récupéré par les Los Angeles Lakers jeudi via un « two-way contract » annonce Shams Charania.

Il rejoint une franchise mythique de la ligue et pourra tenter de se faire sa place dans l’effectif pourpre et or, dans lequel il côtoiera Anthony Davis, et la famille James, après la Draft de Bronny qui devrait sceller le sort de la free agency de LeBron James. La Draft 2024 aura donc offert à la France cinq joueurs retenus et au moins un autre avec un pied dans la ligue !

Pour Armel Traoré, c’est la récompense d’un pari cette saison : avoir quitté les Metropolitans de Boulogne-Levallois, où il faisait équipe avec Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly en 2022/23, pour avoir davantage de responsabilités avec Blois en Betclic Elite. Un choix payant, puisqu’avec l’ADA, il a terminé quatrième meilleur rebondeur du championnat de France (7.3 prises pour aller avec ses 10.8 points à 54.1%). Poste 4 avec l’ADA, le joueur de 21 ans peut aussi évoluer dans l’aile, même si son tir extérieur n’est pas sa force première. Très athlétique, il est en revanche très intéressant sur jeu de transition, et c’est un solide défenseur.

Un an avant l’arrivée de son petit frère en NBA ?

Testé par le Thunder, les Blazers et les Hawks, Armel Traoré pourra aussi fournier des infos à son petit frère Nolan, attendu dans les hauteurs de la prochaine draft 2025 et qui a fait le choix de rester à Saint-Quentin la saison prochaine où il y découvrira la Coupe d’Europe. Rien n’est assuré toutefois pour l’ex-Blésois, qui devra batailler pour aller obtenir quelques minutes et se montrer productif sur de courtes séquences. Les derniers joueurs tricolores passés en « two-way contract » par les Lakers n’y ont pas laissé de souvenir impérissable : Sekou Doumbouya et Joël Ayayi en 2021. Deux joueurs qu’Armel Traoré a pu croiser cette saison sur les parquets de Betclic Elite.

Les Lakers ont également récupéré en « two-way contract » la gâchette de Pittsburgh, Blake Hinson. L’arrière-ailier de 24 ans tentera de faire parler son shoot extérieur, lui qui tournait à 43% à 3-points la saison dernière sur un gros volume (plus de huit tentatives par match). Sur les trente dernières saisons de la conférence ACC, un seul joueur avait tourné à de tels pourcentages en prenant autant tirs derrière l’arc, le nouveau coach des Lakers JJ Redick.

Blake Hinson (@Pitt_MBB) is hitting 43% from 3. He’s taking a high volume too, 8.5 3s per game. Complete, entire, and exhaustive list of ACC players to take that many, and make that high a percentage, since 1993:

• Blake Hinson

• JJ Redick pic.twitter.com/E5seHAX2Wl — Mike Monaco (@MikeMonaco_) February 19, 2024

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.