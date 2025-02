Quand un spectateur prévient les joueurs du Heat du transfert de Jimmy Butler…

Samedi soir, Kevin Durant et les Suns avaient appris l’échange entre Luka Doncic et Anthony Davis en plein match, et c’est un spectateur de Portland qui leur avait annoncé la nouvelle. Cette nuit, à Philadelphie, la situation a encore été plus cocasse puisque c’est encore un spectateur qui a prévenu les joueurs du Heat que Jimmy Butler était transféré aux Warriors.

Sur les images, on voit ce spectateur expliquer à Kevin Love qu’il y a plusieurs contreparties puisque c’est un deal qui implique aussi le Jazz et les Pistons, et que le Heat a « volé » les Warriors. Ce qui fait sourire Tyler Herro…

A fan got to break the Jimmy Butler trade news to the Heat bench during tonight’s game vs. Sixers (via @overtime, shantsolmaz/IG)pic.twitter.com/K1OGxcQvis — Dime (@DimeUPROXX) February 6, 2025

Voilà comment les joueurs du Heat, qui subissaient ce feuilleton depuis des semaines, ont donc appris les arrivées de Andrew Wiggins, PJ Tucker et Kyle Anderson, même si les détails n’étaient pas encore connus au moment de la vidéo.

Côté Warriors, c’est Steve Kerr qui l’a annoncé à ses joueurs, avant la rencontre face au Jazz. Un moment très compliqué puisqu’il a prévenu Andrew Wiggins, Kyle Anderson mais aussi Dennis Schroder qu’ils ne pouvaient pas jouer. Situation d’autant plus ubuesque pour l’Allemand, puisqu’il va rejoindre le Jazz.

Steve Kerr demande à la NBA de décaler la « trade deadline »

Une chose est sûre, Steve Kerr ne veut pas revivre ce genre de moment. « La NBA devrait envisager de placer la « trade deadline » pendant la coupure du All-Star Game, pour éviter qu’on se retrouve avec des rencontres où des joueurs sont transférés une heure et demie avant la rencontre. Alors qu’il faut gérer toutes ces émotions tout en essayant de gagner un match. »

Steve Kerr a peut-être oublié que Demarcus Cousins avait été échangé en plein All-Star Game, et que ça avait donné une scène surréaliste. Mais dans l’immédiat, le coach des Warriors pense plus particulièrement à Andrew Wiggins. « Il vient d’avoir un petit garçon… Ses filles vont à l’école… Wiggs est l’un de mes joueurs préférés parmi ceux que j’ai entraînés. On ne serait pas devenu champions en 2022 sans lui. Il va me manquer. »