Coachs du mois | Rick Carlisle, 14 ans après

Pendant que les Mavericks font du bruit sur le marché des transferts, leur ancien entraîneur Rick Carlisle est récompensé d’un trophée de Coach du mois de janvier par la NBA. C’est d’ailleurs la première fois depuis 2011 (février), et l’année de son titre à Dallas, que le technicien des Pacers rafle la mise.

Il faut dire que Indiana, que les fans français ont récemment pu observer de près à Paris, a réalisé un mois canon : 10 victoires et 2 défaites ! De quoi passer de la 8e à la 4e place de la conférence Est, derrière un Pascal Siakam redevenu All-Star.

Dans la conférence Ouest, c’est Ime Udoka qui a été choisi par la NBA et c’est déjà la deuxième fois de la saison, après les mois de octobre/novembre, qu’il est élu « Coach of the Month » avec les Rockets. Des Rockets qui continuent de carburer à plein régime avec un mois de janvier à 11 victoires et 4 défaites, synonyme de 3e place au classement dans le sillage de Alperen Sengun, néo-All-Star.

Point commun à Rick Carlisle et Ime Udoka, c’est la 5e fois, chacun, qu’ils remportent cette récompense.