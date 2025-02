Champagne pour la première sélection All-Star de Pascal Siakam avec les Pacers

« Pacers Nation, voilà notre All-Star 2025, Pascal Siakam. Félicitations, mon frère. Santé ! », lance Rick Carlisle au moment de trinquer avec ce qui ressemble à une coupe de champagne. Le coach des Pacers et la franchise de l’Indiana avaient tenu à marquer l’événement.

Pour la troisième fois de sa carrière, après deux premières étoiles décrochées avec les Raptors, l’ailier-fort a été convoqué pour le All-Star Game. Et cette attention de la part de son club a été appréciée par le joueur de 30 ans, préféré cette saison à son coéquipier Tyrese Haliburton donc.

« C’était cool. Je ne m’y attendais pas. Encore une fois, cela montre que peu d’organisations font ça. Le fait de voir le coach vous attendre pour vous surprendre, ces petites choses qui ne semblent pas énormes, mais qui signifient beaucoup. Je suis dans la ligue depuis quoi, c’est ma neuvième année. J’ai vu beaucoup de choses, alors je sais à quoi ressemble l’autre côté. J’ai vraiment de la chance et je l’apprécie », sourit le Camerounais.

Une bénédiction pour lui

Cette nouvelle sélection vient récompenser la régularité de l’intérieur qui, malgré un léger retrait statistique, est le meilleur marqueur (20.5 points par match) et rebondeur de sa formation (7.4 rebonds). Tout en affichant son meilleur pourcentage en carrière à 3-points (41.5%).

« Il travaille dur. C’est un grand bosseur. Sa constance sur le terrain est le reflet de la constance avec laquelle il travaille sur le jeu », décrit son coach, qui continue de s’appuyer sur sa recrue de janvier dernier pour viser les hautes sphères de la conférence Est. Après une finale disputée l’an dernier, puis un début de saison 2024/25 moyen, les Pacers se sont installés dans le Top 4 de la conférence Est.

« Il y a beaucoup d’heures de travail, des heures invisibles, pour que cela se produise. Nouvelle équipe, nouvelle organisation. Tout ce qui a été fait pour moi est une bénédiction », poursuit Pascal Siakam.

Ce dernier pense que ses coéquipiers et lui-même peuvent encore beaucoup accomplir. « Je suis encore en train de me faire (à la relation entre) Ty et moi, Myles (Turner) et moi. Il y a tellement d’autres choses qu’on peut faire. Les possibilités sont illimitées », se projette-t-il pour finir.

Pascal Siakam Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 55 16 50.2 14.3 68.8 1.2 2.2 3.4 0.3 2.0 0.5 0.6 0.8 4.2 2017-18 TOR 81 21 50.8 22.0 62.1 1.0 3.5 4.5 2.0 2.0 0.8 0.8 0.5 7.3 2018-19 TOR 80 32 54.9 36.9 78.5 1.6 5.3 6.9 3.1 3.0 0.9 1.9 0.7 16.9 2019-20 TOR 60 35 45.3 35.9 79.2 1.1 6.2 7.3 3.5 2.8 1.0 2.5 0.9 22.9 2020-21 TOR 56 36 45.5 29.7 82.7 1.7 5.5 7.2 4.5 3.1 1.1 2.3 0.7 21.4 2021-22 TOR 68 38 49.4 34.4 74.9 1.9 6.6 8.5 5.3 3.3 1.2 2.7 0.6 22.8 2022-23 TOR 71 37 48.0 32.4 77.4 1.8 6.0 7.8 5.8 3.2 0.9 2.4 0.5 24.2 2023-24 * All Teams 80 33 53.6 34.6 73.2 1.7 5.3 7.1 4.3 2.4 0.8 1.8 0.3 21.7 2023-24 * IND 41 32 54.9 38.6 69.9 2.1 5.7 7.8 3.7 2.6 0.8 1.4 0.4 21.3 2023-24 * TOR 39 35 52.2 31.7 75.8 1.4 4.9 6.3 4.9 2.2 0.8 2.1 0.3 22.2 2024-25 IND 47 33 53.1 41.5 74.7 1.8 5.6 7.4 3.5 2.7 0.9 1.3 0.4 20.5 Total 598 31 49.9 33.9 76.5 1.5 5.2 6.7 3.6 2.7 0.9 1.8 0.6 17.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.