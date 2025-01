En « back-to-back », les Rockets gardent le cap à Atlanta

Bis repetita pour Atlanta, qui n’était déjà pas passé loin de réussir un joli coup la veille à Minnesota (100-92) et qui a vécu un peu le même scénario cette nuit à domicile, face à des Rockets également en « back-to-back ». La seule différence, c’est que les Hawks avaient récupéré Trae Young, Dyson Daniels et Larry Nance Jr (mais ont perdu Zaccharie Risacher, touché aux adducteurs), et qu’ils ont fait face à une formation texane bien moins euphorique que sur le parquet des Celtics 24 heures plus tôt.

À l’arrivée, après une première mi-temps aux airs de round d’observation (50-49), c’est Houston qui est parvenu à prendre le dessus grâce à ses voltigeurs Jalen Green, auteur de deux dunks coup sur coup, puis Amen Thompson, qui a surenchéri avec un nouveau dunk, et la faute en prime (54-56).

Il y a ensuite eu un 10-2 en faveur des Texans alimenté par le quator Green-Tate-Thompson-Landale pour porter brièvement l’écart à +12, jusqu’au 3-points de Garrison Matthews au buzzer du troisième quart-temps (73-82).

Les Hawks ont réussi à s’accrocher jusqu’au bout, malgré les 3-points d’Aaron Holiday et Dillon Brooks pour les en dissuader. Le floater de Fred VanVleet n’était pas loin d’y parvenir (80-96), mais c’est en fait à ce moment qu’Atlanta, dos au mur, a sonné la révolte. Tout est parti de séquences défensives plus agressives et d’un poil de réussite en attaque pour inverser soudainement la tendance.

De’Andre Hunter à 3-points, puis Dyson Daniels par deux fois ont montré la voie. Trae Young y est également allé de ses deux lancers et de son floater parfaitement ajusté, jusqu’à ce qu’un frisson ne parcoure la State Farm Arena, lorsque Dyson Daniels a obtenu un 2+1 pour ramener les siens à -2 à 46 secondes de la fin (96-98).

Après le raté de Jalen Green, Atlanta a donc eu l’occasion de signer le hold-up parfait, mais le 3-points de De’Andre Hunter, face au cercle sur un service de Trae Young, n’a pas trouvé la mire, permettant à Alperen Sengun de tuer le suspense dans la foulée en finissant au dunk (96-100).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Dillon Brooks refait des siennes. Brillant la veille à Boston, l’ailier des Rockets a été rattrapé par son mauvais caractère au pire moment. Alors que Dyson Daniels venait de ramener l’écart à une possession à 46 secondes de la fin, l’ancien joueur des Grizzlies a attrapé la nuque de Trae Young devant les arbitres ! Il a rapidement été mis à l’écart, mais les arbitres, qui ont revu l’action ensuite, ont étonnamment décidé de donner une faute technique aux deux joueurs, pour s’être insultés. Un écart de conduite qui n’a donc finalement pas eu de conséquence…

– De’Andre Hunter fait gamelle. À -2 avec moins de 20 secondes restantes à jouer, les Hawks ont tenté le tout pour le tout avec un tir à 3-points. Ce n’est pas le « climatiseur » Trae Young qui s’y est employé mais De’Andre Hunter, qui s’est retrouvé dans une position idéale, ouvert en tête de raquette. Malheureusement pour lui, son tir a fait gamelle avant de sortir au dessus du panneau et de revenir aux Rockets, qui ont fini le job dans la foulée avec un dunk d’Alperen Sengun.

– Vents contraires. C’est le genre de matchs indécis qui fait toute la différence entre les « grandes équipes » et les formations de milieu de tableau. En l’occurrence, comme Minnesota la veille, Houston n’a pas été spécialement brillant face aux Hawks, mais a su faire le nécessaire pour repartir avec la victoire, confortant ainsi sa deuxième place à l’Ouest avec une quatrième victoire de suite. De l’autre côté, Atlanta a quitté le parquet avec le sentiment de n’être pas passé loin, une fois encore. Mais au bout du compte, c’est déjà le sixième revers consécutif des troupes de Quin Snyder, qui s’éloignent à nouveau du Top 6.

