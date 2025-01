Zach Edey, nouveau garde du corps officiel de Ja Morant

Il y a quelques années, Steven Adams s’était fait remarquer en soulevant facilement Tony Bradley, pourtant un beau bébé, car il était en embrouille avec Ja Morant. Le pivot des Grizzlies avait alors demandé à celui des Bulls de « lâcher son meneur de jeu », avant de le faire lui-même avec ses muscles. Steven Adams n’est plus à Memphis, mais avec Zach Edey, Ja Morant a de nouveau un garde du corps.

La preuve contre le Jazz. La star locale se chauffe avec Keyonte George quand Drew Eubanks arrive et repousse Ja Morant. Un geste que le rookie des Grizzlies n’a pas manqué de souligner. « Il t’embête ? », a demandé le pivot à son coéquipier.

On ne connaît pas la réponse mais on sait comment Zach Edey va réagir. Lui et Eubanks bataillent au rebond et quand il se replace en défense, le joueur de Memphis se prépare à un contact de celui du Jazz. Il a raison puisque Drew Eubanks lui rentre dedans, comme deux poids-lourds lancés à pleine vitesse qui se foncent dedans.

L’homme de main des Grizzlies

« Je suis simplement un protecteur », explique celui qui a encore besoin de trouver sa place en attaque. « Je n’aime pas voir des joueurs s’en prendre à mes coéquipiers, surtout à Ja Morant. Essayer de prendre l’avantage en étant trop physique, je n’apprécie vraiment pas. »

En plus de protéger son meneur de jeu, il a obtenu l’expulsion de Drew Eubanks, coupable selon les arbitres d’une faute flagrante de niveau 2. Et a impressionné par le fait qu’il n’a pas trop reculé face à ce gros coup d’épaule de son adversaire.

« C’est sans doute le dernier que je choisirais pour une bagarre. C’est un homme de main, c’est sûr », commente Desmond Bane. « Il l’est, c’est clair », insiste Scotty Pippen Jr. sur ce rôle de garde du corps du groupe. « Il assure les arrières de tout le monde. Dès qu’il se passe quelque chose, il n’est pas loin. »

Zach Edey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MEM 32 21 58.3 40.0 65.6 3.1 4.2 7.3 0.9 2.8 0.7 1.5 1.2 9.6 Total 32 21 58.3 40.0 65.6 3.1 4.2 7.3 0.9 2.8 0.7 1.5 1.2 9.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.