Le triplé pour la KD 17 « B.A.D. 3.0 »

En difficulté fin 2024, Phoenix affiche un visage plus conquérant depuis le début du mois de janvier, et les performances de Kevin Durant n’y sont évidemment pas pour rien. Nike fait aussi fort en multipliant les coloris de la KD 17 et devrait maintenir le rythme en 2025, comme en témoigne le retour de ce coloris « B.A.D. 3 ».

Lancé sur la KD 15 et ressorti pour la KD 16, c’est en fait un hommage à sa grand-mère avec ses initiales B.A.D. à l’honneur pour Barabara A. Davis. La collection se distingue par sa tige couleur « lavande » avec ici plusieurs tons de violet assorties d’un « Swoosh » blanc. La petite touche de nouveauté est présente sur la languette, entre son revêtement à l’effet peluche pour un peu de douceur et le logo KD entre rose et jaune. La semelle intermédiaire en violet pâle repose sur une semelle extérieure translucide.

La KD 17 « B.A.D. 3.0 » est désormais disponible en France, à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 160 euros.