Justin Holiday vers Bologne ?

La période des « 10-days contract » est ouverte, et certains joueurs restés sur le carreau lors de la dernière intersaison ont la possibilité de signer des courts CDD en NBA. A priori, ce ne sera pas le cas de Justin Holiday puisque le frère de Jrue et Aaron est attendu à Bologne pour effectuer, semble-t-il, un essai.

« Aujourd’hui, un nouveau joueur, Justin Holiday, arrivera à Bologne. D’un commun accord, nous travaillerons ensemble au cours des prochains jours et nous verrons quoi faire », a ainsi déclaré Dusko Ivanovic, l’entraîneur de la Virtus Bologne, avant la rencontre face à Banco di Sardegna Sassari. La formation d’Isaïa Cordinier pointe à la 4e place en Lega, mais à la 16e en Euroleague après sa défaite cette semaine face à l’AS Monaco.

Pour Justin Holiday, qui évoluait la saison aux Nuggets, ce ne sera pas la toute première expérience en Europe. Eurohoops rappelle ainsi que l’arrière-ailier a débuté sa carrière professionnelle en 2011 en Belgique.

Aujourd’hui âgé de 35 ans, il avait porté le maillot de l’Okapi Aalstar, et deux ans plus tard, après un passage en G-League puis aux Sixers, on l’avait retrouvé en Hongrie avec le Szolnoki Olaj.

Sans contrat depuis son passage aux Nuggets, il avait effectué un essai aux Warriors en septembre dernier, sans être retenu.