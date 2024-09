Justin Holiday testé par les Warriors

Alors que la plupart des franchises ont bouché leur effectif de 20 ou 21 joueurs pour le « training camp », et que certaines ont déjà leurs 15 contrats garantis, les Warriors continuent de chercher la perle rare. Pour l’instant, les Warriors ont 13 joueurs sous contrat garanti, et donc potentiellement deux places libres.

Le staff de Steve Kerr multiplie les essais depuis plusieurs semaines, et The Athletic annonce qu’ils ont vu Justin Holiday et Nasser Little. Le premier sort d’une saison moyenne à Denver où il avait pour mission de faire oublier Bruce Brown. Au final, il n’a joué que 15 minutes en moyenne pour 4 points par match. Le second s’est fait couper par les Suns pendant l’été, et son profil défensif intéresse de nombreuses équipes. Plus jeune qu’Holiday, il pourrait apporter du punch en sortie de banc.

Nos confrères rappellent que chaque année, les Warriors procèdent ainsi. Il y a quelques années, ils avaient invité Avery Bradley à leur camp, mais ils avaient finalement opté pour Gary Payton II. Avec le succès que l’on connaît.

La saison passée, ils avaient invité Rudy Gay, mais ils avaient préféré attaquer la saison avec un effectif de 14 joueurs.

Justin Holiday Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 PHL 9 16 33.3 25.0 75.0 0.0 1.6 1.6 1.7 0.8 0.3 1.0 0.7 4.7 2014-15 GOS 59 11 38.7 32.1 82.2 0.2 1.0 1.2 0.8 0.9 0.7 0.5 0.2 4.3 2015-16 * All Teams 53 15 38.6 34.3 73.0 0.2 1.5 1.7 1.1 1.2 0.6 0.7 0.4 4.5 2015-16 * CHI 27 19 41.3 43.3 81.5 0.3 2.0 2.3 1.7 1.5 0.7 1.0 0.6 6.5 2015-16 * ATL 26 10 32.9 22.2 50.0 0.2 0.9 1.0 0.4 0.8 0.5 0.5 0.2 2.4 2016-17 NYK 82 20 43.3 35.5 82.5 0.3 2.4 2.7 1.2 1.3 0.8 0.8 0.4 7.7 2017-18 CHI 72 32 37.1 35.9 82.3 0.4 3.6 4.0 2.1 1.9 1.1 1.3 0.4 12.2 2018-19 * All Teams 82 32 38.6 34.8 89.6 0.6 3.4 3.9 1.8 2.0 1.5 1.3 0.4 10.5 2018-19 * MEM 44 29 38.9 33.3 90.0 0.6 2.9 3.5 1.4 1.9 1.2 1.3 0.3 9.5 2018-19 * CHI 38 35 38.3 35.9 89.1 0.5 4.0 4.5 2.2 2.1 1.8 1.2 0.6 11.6 2019-20 IND 73 25 42.8 40.5 79.1 0.4 2.8 3.3 1.3 1.9 1.2 0.6 0.6 8.3 2020-21 IND 72 30 41.3 38.2 78.8 0.4 3.1 3.6 1.7 1.9 1.0 0.8 0.6 10.5 2021-22 * All Teams 74 28 39.4 36.7 80.6 0.4 2.2 2.6 1.7 2.1 0.8 1.0 0.5 10.1 2021-22 * IND 49 29 41.5 37.8 82.9 0.4 2.4 2.8 1.8 2.1 0.7 1.0 0.4 11.0 2021-22 * SAC 25 26 34.8 34.2 76.2 0.4 1.8 2.2 1.5 2.0 0.8 0.8 0.6 8.3 2022-23 * All Teams 46 15 37.7 32.2 62.5 0.1 1.1 1.2 0.9 1.5 0.4 0.5 0.4 4.5 2022-23 * ATL 28 15 38.4 34.5 0.0 0.1 0.8 0.8 0.9 1.3 0.2 0.4 0.4 4.5 2022-23 * DAL 18 16 36.7 28.6 62.5 0.2 1.6 1.8 0.9 1.7 0.8 0.6 0.5 4.4 2023-24 DEN 58 15 45.4 40.4 75.0 0.2 1.1 1.2 1.2 1.2 0.6 0.2 0.2 4.0 Total 680 23 40.0 36.5 81.7 0.4 2.3 2.7 1.4 1.6 0.9 0.8 0.4 8.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.