Les Warriors ne conservent pas Rudy Gay

Les Warriors ont décidé de démarrer la saison avec seulement 13 joueurs sous contrat. En effet, ils viennent d’annoncer avoir libéré Rudy Gay et Rodney McGruder à l’issue de leur dernier match de présaison.

Les deux hommes n’avaient ainsi quasiment pas été utilisés de la préparation par Steve Kerr.

Golden State se donne ainsi quelques jours supplémentaires pour trouver son 14e joueur, le temps peut-être que de nouveaux joueurs se retrouvent sur le marché, après des échanges ou des choix d’autres équipes.

Si la franchise de la Baie ne trouve pas mieux, Rudy Gay et Rodney McGruder pourraient toutefois revenir pour densifier l’effectif, d’autant que la NBA réclame un minimum de 14 joueurs sous contrat. Avec son expérience, l’ancien des Grizzlies, des Raptors, des Spurs et du Jazz semble ainsi avoir le profil idéal.

« Je dois prouver que je peux faire partie de la rotation. Et cela ne me dérange pas. Je me suis débarrassé de mon ego il y a longtemps. J’ai 37 ans. J’essaie juste de gagner un titre, donc je suis prêt à faire tout ce dont le coach a besoin » expliquait ainsi Rudy Gay il y a quelques jours quant à sa motivation à intégrer le roster des Warriors.