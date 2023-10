Victor Wembanyama (19 points, 5 contres) fait forte impression face aux Warriors

Après des duels face à Oklahoma City, l’équipe C de Miami et deux confrontations face aux Rockets, les Spurs de Victor Wembanyama tenaient leur premier gros test face aux vétérans de Golden State, invaincus depuis le début de la présaison.

La bande de Gregg Popovich a toutefois relevé ce défi avec brio. Ses joueurs ont ainsi pris les devants dès les premières minutes grâce notamment à premier quart-temps dominateur de Victor Wembanamya (12 points, 3 contres) pour pour prendre 18 points d’avance et filer vers une victoire logique (122-117).

L’entre-deux avait d’ailleurs donné le ton pour les deux équipes, quand… Stephen Curry s’est présenté au milieu du terrain pour faire face aux 2m24 de « Wemby« , pour le plus grand plaisir du Chase Center. Le contraste entre le sérieux des Spurs et le manque d’engagement des Warriors, entre le « tall ball » des Texans et le « small ball » des californiens ont résumé la première mi-temps.

« Wemby » bâche Wiggins puis Thompson

Victor Wembanyama en a alors profité pour bâcher Andrew Wiggins et Klay Thompson à 3-points, forcer un marcher de Chris Paul, et changer bon nombre de trajectoires des tirs de ses adversaires pour mettre les Spurs sur orbite. Derrière le chantier du français, ce sont Jeremy Sochan (7 points, 11 rebonds, 6 passes), et le trio Keldon Johnson – Zach Collins – Devin Vassell (38 points à eux trois) qui ont brillé.

Les deux entraineurs ont limité leurs titulaires à 20-25 minutes de temps de jeu. Et alors que les « Splash Brothers » ont été maladroits (5/24), Dario Saric (17 points), Jonathan Kuminga (13 points, 6 rebonds, 5 passes), et Moses Moody (18 points) en ont profité pour se mettre encore valeur en deuxième mi-temps.

Place désormais aux choses sérieuses avec le premier match de la saison régulière dans la nuit de mardi à mercredi contre les Suns pour Golden State, et dans la nuit de mercredi à jeudi contre Dallas pour San Antonio.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.