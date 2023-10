Rudy Gay prêt à tout pour aider les Warriors « à revenir au sommet de la montagne »

Rudy Gay n’a pour l’instant pas signé de contrat garanti avec les Warriors, ce qui signifie que l’ailier de 37 ans va devoir prouver lors du « training camp » qu’il peut aider l’équipe en saison régulière et en playoffs.

« Je dois prouver que je peux faire partie de la rotation. Et cela ne me dérange pas. Je me suis débarrassé de mon ego il y a longtemps. J’ai 37 ans. J’essaie juste de gagner un titre, donc je suis prêt à faire tout ce dont le coach a besoin » explique ainsi l’ancien joueur des Grizzlies, des Raptors, des Kings, des Spurs ou encore du Jazz.

La blessure de Draymond Green pourrait d’ailleurs l’aider à prouver qu’il mérite cette 14e place.

« Rudy a été excellent. Il a l’air en forme. Son corps va bien puis c’est un pro. Il est dans la ligue depuis longtemps, il sait donc tout ce qui se passe sur le terrain. Il est évident que c’est un joueur très talentueux » reconnait Steve Kerr, sans toutefois s’avancer. « Nous verrons comment cela se passera au cours des prochaines semaines. »

Rudy Gay est donc loin d’être assuré de participer à la campagne de Golden State mais son expérience, sa capacité à jouer sur les postes 4/5 tout en étirant le jeu sont des arguments qui plaisent forcément dans la Baie.

« J’ai déjà vécu trop de fois dans ma carrière », conclut Rudy Gay sur le rôle de vétéran au sein d’une équipe en reconstruction. « Si je reste ici, ce sera dans une équipe compétitive. Dix-huit ans, c’est long dans ce métier. Beaucoup de jeunes ont plus de dix ans de moins que moins dans cette équipe et c’était pire l’an passé … Je veux juste être un bon élément, capable de faire de bonnes choses pour cette équipe. Des choses qui peuvent les aider à gagner. Ils n’ont pas atteint cet objectif l’année dernière et je veux les aider à revenir au sommet de la montagne. »

Rudy Gay Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2006-07 MEM 78 27 42.2 36.4 72.7 1.2 3.3 4.5 1.3 2.5 0.9 1.8 1.0 10.9 2007-08 MEM 81 37 46.1 34.6 78.5 1.7 4.4 6.2 2.0 2.8 1.4 2.4 1.0 20.2 2008-09 MEM 79 37 45.3 35.1 76.7 1.4 4.2 5.5 1.7 2.8 1.2 2.6 0.8 18.9 2009-10 MEM 80 40 46.6 32.7 75.3 1.4 4.5 5.9 1.9 2.5 1.5 2.1 0.8 19.6 2010-11 MEM 54 40 47.1 39.6 80.5 1.5 4.7 6.2 2.8 2.4 1.7 2.5 1.1 19.8 2011-12 MEM 65 37 45.5 31.2 79.1 2.0 4.4 6.4 2.3 2.1 1.5 2.5 0.9 19.0 2012-13 * All Teams 75 36 41.6 32.3 81.4 1.3 4.8 6.2 2.7 2.4 1.5 2.6 0.7 18.2 2012-13 * MEM 42 37 40.8 31.0 77.6 1.3 4.6 5.9 2.6 2.1 1.3 2.5 0.7 17.2 2012-13 * TOR 33 35 42.5 33.6 85.6 1.3 5.1 6.4 2.9 2.9 1.7 2.9 0.7 19.5 2013-14 * All Teams 73 35 45.5 33.0 82.2 1.6 4.4 6.0 2.9 2.3 1.3 3.1 0.8 20.0 2013-14 * SAC 55 34 48.2 31.2 83.6 1.5 4.0 5.5 3.1 2.3 1.2 3.0 0.6 20.1 2013-14 * TOR 18 36 38.8 37.3 77.3 1.6 5.8 7.4 2.2 2.6 1.6 3.3 1.3 19.4 2014-15 SAC 68 35 45.5 35.9 85.8 1.4 4.4 5.9 3.7 2.3 1.0 2.7 0.6 21.1 2015-16 SAC 70 34 46.3 34.4 78.0 1.5 5.0 6.5 1.7 2.6 1.4 2.0 0.7 17.2 2016-17 SAC 30 34 45.5 37.2 85.5 1.2 5.2 6.3 2.8 2.6 1.5 2.5 0.9 18.7 2017-18 SAN 57 22 47.1 31.4 77.2 1.3 3.8 5.1 1.3 1.7 0.8 1.4 0.7 11.5 2018-19 SAN 69 27 50.4 40.2 81.6 0.9 5.9 6.8 2.6 2.3 0.8 1.7 0.5 13.7 2019-20 SAN 67 22 44.6 33.6 88.2 0.9 4.5 5.4 1.7 1.5 0.5 1.3 0.5 10.8 2020-21 SAN 63 22 42.0 38.1 80.4 0.7 4.1 4.8 1.4 1.8 0.7 1.0 0.6 11.4 2021-22 UTH 55 19 41.4 34.5 78.5 1.0 3.4 4.4 1.0 1.7 0.5 0.9 0.4 8.1 2022-23 UTH 56 15 38.0 25.4 85.7 0.6 2.3 2.9 1.0 1.2 0.3 0.7 0.3 5.2 Total 1120 31 45.2 34.6 79.9 1.3 4.3 5.6 2.0 2.3 1.1 2.0 0.7 15.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.