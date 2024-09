Où en sont les effectifs des 30 franchises NBA ?

Combien restent-ils de places dans les effectifs de la NBA ? Comme chaque équipe a le droit à 15 contrats garantis et trois « two-way contracts », la réponse purement mathématique est 540 : 15×30 + 3×30.

Sur le plan comptable, on compte donc 417 contrats actuellement garantis, plus 78 « two-way contracts ». Il resterait donc 45 places à prendre (540-495)… mais dans les faits beaucoup moins. Pourquoi ? Car des contrats « non garantis » vont le devenir et que toutes les franchises ne souhaitent de toute façon pas remplir leur « roster ».

Pour les clubs qui dépassent la « luxury tax », la moindre signature est un coût énorme, tandis que, même sans cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, d’autres veulent simplement garder de la flexibilité.

En pratique, il n’y a donc qu’une toute petite poignée de vraies places encore disponibles dans les 30 franchises NBA, et c’est pour ça qu’Evan Fournier a finalement pris la décision de rejoindre l’Olympiakos, en Grèce.

Malgré ce départ, on compte 14 Français : 12 en contrats classiques (Victor Wembanyama, Rudy Gobert, Zaccharie Risacher, Alex Sarr, Nicolas Batum, Bilal Coulibaly, Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet, Ousmane Dieng, Rayan Rupert, Tidjane Salaün, Sidy Cissoko) et 2 en « two-way contracts » (Armel Traroé, Moussa Diabaté).

ATLANTA HAWKS

Meneurs : Trae Young, Dyson Daniels, Kobe Bufkin, Vit Krejci

Arrières/ailiers : Zaccharie Risacher, De’Andre Hunter, Jalen Johnson, Bogdan Bogdanovic, David Roddy, Garrison Matthews

Intérieurs : Clint Capela, Onyeka Okongwu, Larry Nance Jr, Cody Zeller, Mouhamed Gueye

15 CONTRATS GARANTIS

TWO-WAY CONTRACTS : Dominick Barlow, Seth Lundy, Keaton Wallace

BOSTON CELTICS

Meneurs : Jrue Holiday, Derrick White, Payton Pritchard

Arrières/ailiers : Jayson Tatum, Jaylen Brown, Sam Hauser, Jaden Springer, Baylor Scheierman, Jordan Walsh

Intérieurs : Kristaps Porzingis, Al Horford, Luke Kornet, Xavier Tillman, Neemias Queta

14 CONTRATS GARANTIS

TWO-WAY CONTRACTS : JD Davison, Drew Peterson, Anton Watson

Lonnie Walker IV, Ron Harper Jr. et Tristan Enaruna invités au « training camp »

BROOKLYN NETS

Meneurs : Ben Simmons, Dennis Schröder, Keon Johnson

Arrières/ailiers : Cam Johnson, Cam Thomas, Bojan Bogdanovic, Dorian Finney-Smith, Ziaire Williams, Dariq Whitehead, Trendon Watford, Shake Milton, Jalen Wilson

Intérieurs : Nic Claxton, Day’Ron Sharpe, Noah Clowney

13 CONTRATS GARANTIS

TWO-WAY CONTRACTS : Jaylen Martin

CHARLOTTE HORNETS

Meneurs : LaMelo Ball, Vasilije Micic, Tre Mann, Nick Smith Jr.

Arrières/ailiers : Brandon Miller, Miles Bridges, Grant Williams, Tidjane Salaün, Josh Green, Cody Martin, Seth Curry

Intérieurs : Nick Richards, Mark Williams, Taj Gibson

13 CONTRATS GARANTIS

TWO-WAY CONTRACTS : Moussa Diabate, KJ Simpson

CHICAGO BULLS

Meneurs : Josh Giddey, Coby White, Ayo Dosunmu, Jevon Carter, Lonzo Ball

Arrières/ailiers : Zach LaVine, Patrick Williams, Matas Buzelis, Chris Duarte, Dalen Terry, Torrey Craig, Julian Philips, Onuralp Bitim

Intérieurs : Nikola Vucevic, Jalen Smith

14 CONTRATS GARANTIS

TWO-WAY CONTRACTS : Adama Sanogo, DJ Steward

Kenneth Lofton Jr. et Marcus Domask invités au « training camp »

CLEVELAND CAVALIERS

Meneurs : Darius Garland, Ty Jerome, Craig Porter Jr

Arrières/ailiers : Donovan Mitchell, Caris LeVert, Max Strus, Georges Niang, Dean Wade, Jaylon Tyson, Sam Merrill

Intérieurs : Jarrett Allen, Evan Mobley

10 CONTRATS GARANTIS

TWO-WAY CONTRACTS : Emoni Bates, Luke Travers

DALLAS MAVERICKS

Meneurs : Luka Doncic, Dante Exum, Spencer Dinwiddie

Arrières/ailiers : Kyrie Irving, Klay Thompson, Naji Marshall, Quentin Grimes, Olivier-Maxence Prosper, Jaden Hardy, AJ Lawson

Intérieurs : PJ Washington, Daniel Gafford, Dereck Lively II, Maxi Kleber, Dwight Powell

14 CONTRATS GARANTIS

TWO-WAY CONTRACTS : Kessler Edwards, Brandon Williams

Jazian Gortman, Emanuel Miller et Jamarion Sharp invités au « training camp »

DENVER NUGGETS

Meneurs : Jamal Murray, Russell Westbrook, Jalen Pickett

Arrières/ailiers : Michael Porter Jr, Aaron Gordon, Christian Braun, Julian Strawther, Peyton Watson, Vlatko Cancar, Hunter Tyson

Intérieurs : Nikola Jokic, Zeke Nnaji, Dario Saric, DeAndre Jordan, Daron Holmes II

15 CONTRATS GARANTIS

TWO-WAY CONTRACTS : Trey Alexander, PJ Hall, Spencer Jones

Gabe McGlothan, Jaylin Williams et Jahmir Young invités au « training camp »

DETROIT PISTONS

Meneurs : Cade Cunningham, Marcus Sasser

Arrières/ailiers : Jaden Ivey, Tobias Harris, Simone Fontecchio, Tim Hardaway Jr, Ausar Thompson, Ron Holland, Malik Beasley, Wendell Moore Jr, Bobi Klintman

Intérieurs : Jalen Duren, Isaiah Stewart, Paul Reed

13 CONTRATS GARANTIS

TWO-WAY CONTRACTS : Tosan Evbuomwan, Daniss Jenkins

GOLDEN STATE WARRIORS

Meneurs : Stephen Curry, Brandin Podziemski, Gary Payton II

Arrières/ailiers : Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga, De’Anthony Melton, Buddy Hield, Kyle Anderson, Moses Moody, Lindy Waters II, Gui Santos

Intérieurs : Draymond Green, Trayce Jackson-Davis, Kevon Looney

13 CONTRATS GARANTIS

TWO-WAY CONTRACTS : Reece Beekman, Daeqwon Plowden, Pat Spencer

Jackson Rowe invité au « training camp »

HOUSTON ROCKETS

Meneurs : Fred VanVleet, Amen Thompson, Aaron Holiday

Arrières/ailiers : Jalen Green, Dillon Brooks, Reed Sheppard, Jae’Sean Tate, AJ Griffin, Tari Eason, Cam Whitmore

Intérieurs : Steven Adams, Alperen Sengun, Jabari Smith Jr, Jeff Green, Jock Landale

15 CONTRATS GARANTIS

TWO-WAY CONTRACTS : N’Faly Dante, Jack McVeigh, Jeenathan Williams

Nate Hinton et Jermaine Samuels invités au « training camp »

INDIANA PACERS

Meneurs : Tyrese Haliburton, TJ McConnell

Arrières/ailiers : Pascal Siakam, Andrew Nembhard, Aaron Nesmith, Bennedict Mathurin, Ben Sheppard, Johnny Murphy, Kendall Brown

Intérieurs : Myles Turner, Obi Toppin, Jarace Walker, Isaiah Jackson, James Johnson, James Wiseman

13 CONTRATS GARANTIS

TWO-WAY CONTRACTS : Enrique Freeman, Quenton Jackson, Tristen Newton

Cole Swider invité au « training camp »

LA CLIPPERS

Meneurs : James Harden, Kris Dunn, Bones Hyland, Kevin Porter Jr

Arrières/ailiers : Kawhi Leonard, Terance Mann, Derrick Jones Jr, Norman Powell, Nicolas Batum, Amir Coffey, PJ Tucker, Cameron Christie, Kobe Brown

Intérieurs : Ivica Zubac, Mo Bamba

15 CONTRATS GARANTIS

TWO-WAY CONTRACTS : Trentyn Flowers, Jordan Miller

Kai Jones invité au « training camp »

LOS ANGELES LAKERS

Meneurs : D’Angelo Russell, Gabe Vincent, Jalen Hood-Schifino

Arrières/ailiers : LeBron James, Austin Reaves, Max Christie, Dalton Knecht, Cam Reddish, Maxwell Lewis, Bronny James

Intérieurs : Anthony Davis, Rui Hachimura, Jarred Vanderbilt, Christian Wood, Jaxson Hayes

15 CONTRATS GARANTIS

TWO-WAY CONTRACTS : Armel Traoré, Colin Castleton, Blake Hinson

Kylor Kelley et Cameron Oliver invités au « training camp »

MEMPHIS GRIZZLIES

Meneurs : Ja Morant, Marcus Smart, Derrick Rose

Arrières/ailiers : Desmond Bane, Luke Kennard, John Konchar, Jake LaRavia, Vincent Williams Jr, GG Jackson, Jaylen Wells

Intérieurs : Jaren Jackson Jr, Brandon Clarke, Zach Edey, Santi Aldama

14 CONTRATS GARANTIS

TWO-WAY CONTRACTS : Jay Huff, Scotty Pippen Jr, Cam Spencer

MIAMI HEAT

Meneurs : Terry Rozier, Josh Richardson

Arrières/ailiers : Jimmy Butler, Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr, Nikola Jovic, Duncan Robinson, Alec Burks, Haywood Highsmith, Pelle Larsson

Intérieurs : Bam Adebayo, Kel’el Ware, Kevin Love, Thomas Bryant

14 CONTRATS GARANTIS

TWO-WAY CONTRACTS : Josh Christopher, Keshad Johnson, Dru Smith

Zyon Pullin et Isaiah Stevens invités au « training camp »

MILWAUKEE BUCKS

Meneurs : Damian Lillard, Delon Wright, AJ Johnson

Arrières/ailiers : Khris Middleton, Pat Connaughton, Gary Trent Jr, MarJon Beauchamp, AJ Green, Taurean Prince, Chris Livingston, Andre Jackson Jr, Tyler Smith

Intérieurs : Giannis Antetokounmpo, Brook Lopez, Bobby Portis

13 CONTRATS GARANTIS

TWO-WAY CONTRACTS : Anzejs Pasecniks, Ryan Rollins, Stanley Umude

James Akinjo et Liam Robbins invités au « training camp »

MINNESOTA TIMBERWOLVES

Meneurs : Mike Conley, Rob Dillingham, PJ Dozier

Arrières/ailiers : Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Nickeil Alexander-Walker, Terrence Shannon Jr, Joe Ingles, Josh Minott, Leonard Miller

Intérieurs : Karl-Anthony Towns, Rudy Gobert, Naz Reid, Luka Garza

14 CONTRATS GARANTIS

TWO-WAY CONTRACTS : Jaylen Clark, Jesse Edwards et Daishen Nix

NEW ORLEANS PELICANS

Meneurs : Dejounte Murray, Jose Alvarado

Arrières/ailiers : Brandon Ingram, CJ McCollum, Herb Jones, Trey Murphy III, Jordan Hawkins, Javonte Green, Antonio Reeves, Matt Ryan

Intérieurs : Zion Williamson, Daniel Theis, Yves Missi, Jeremiah Robinson-Earl, Karlo Matkovic

14 CONTRATS GARANTIS

TWO-WAY CONTRACTS : Jamal Cain, Malcolm Hill, Trey Jemison

NEW YORK KNICKS

Meneurs : Jalen Brunson, Miles McBride, Cameron Payne, Tyler Kolek

Arrières/ailiers : OG Anunoby, Mikal Bridges, Donte DiVincenzo, Josh Hart, Keita Bates-Diop, Pacôme Dadiet

Intérieurs : Julius Randle, Mitchell Robinson, Precious Achiuwa, Jericho Sims

14 CONTRATS GARANTIS

TWO-WAY CONTRACTS : Ariel Hukporti, Kevin McCullar Jr, Jacob Toppin

Chuma Okeke invité au « training camp »

OKLAHOMA CITY THUNDER

Meneurs : Shai Gilgeous-Alexander, Cason Wallace, Nikola Topic

Arrières/ailiers : Jalen Williams, Lu Dort, Alex Caruso, Isaiah Joe, Aaron Wiggins, Kenrich Williams, Ousmane Dieng, Dillon Jones

Intérieurs : Chet Holmgren, Isaiah Hartenstein, Jaylin Williams

13 CONTRATS GARANTIS

TWO-WAY CONTRACTS : Alex Ducas, Adam Flagler, Ajay Mitchell

ORLANDO MAGIC

Meneurs : Jalen Suggs, Cole Anthony, Cory Joseph

Arrières/ailiers : Franz Wagner, Kentavious Caldwell-Pope, Anthony Black, Gary Harris, Jett Howard, Tristan Da Silva, Caleb Houstan

Intérieurs : Paolo Banchero, Wendell Carter Jr, Jonathan Isaac, Mo Wagner, Goga Bitadze

15 CONTRATS GARANTIS

TWO-WAY CONTRACTS : Trevelin Queen

PHILADELPHIA 76ERS

Meneurs : Tyrese Maxey, Reggie Jackson, Kyle Lowry, Jared McCain

Arrières/ailiers : Paul George, Caleb Martin, Kelly Oubre Jr, Kenyon Martin Jr, Eric Gordon, Ricky Council IV

Intérieurs : Joel Embiid, Andre Drummond, Guerschon Yabusele, Adem Bona

14 CONTRATS GARANTIS

TWO-WAY CONTRACTS : Jeff Dowtin, Justin Edwards, David Jones

Max Fielder et Judah Mintz invité au « training camp »

PHOENIX SUNS

Meneurs : Tyus Jones, Monte Morris, Damion Lee

Arrières/ailiers : Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal, Grayson Allen, Royce O’Neale, Josh Okogie, Ryan Dunn

Intérieurs : Jusuf Nurkic, Mason Plumlee, Bol Bol, Oso Ighodaro

14 CONTRATS GARANTIS

TWO-WAY CONTRACTS : Jalen Bridges, Collin Gillespie, TyTy Washington Jr.

PORTLAND TRAIL BLAZERS

Meneurs : Scoot Henderson, Dalano Banton

Arrières/ailiers : Jerami Grant, Anfernee Simons, Deni Avdija, Shaedon Sharpe, Matisse Thybulle, Toumani Camara, Jabari Walker, Rayan Rupert, Kris Murray

Intérieurs : Deandre Ayton, Robert Williams III, Donovan Clingan, Duop Reath

15 CONTRATS GARANTIS

TWO-WAY CONTRACTS : Bryce McGowens, Justin Minaya

Devonte’ Graham et Henri Drell invités au « training camp »

SACRAMENTO KINGS

Meneurs : De’Aaron Fox, Devin Carter, Jordan McLaughlin

Arrières/ailiers : DeMar DeRozan, Keegan Murray, Malik Monk, Kevin Huerter, Trey Lyles, Jalen McDaniels, Keon Ellis, Colby Jones

Intérieurs : Domantas Sabonis, Alex Len, Orlando Robinson

13 CONTRATS GARANTIS

TWO-WAY CONTRACTS : Isaiah Crawford, Mason Jones, Isaac Jones

SAN ANTONIO SPURS

Meneurs : Chris Paul, Stephon Castle, Tre Jones

Arrières/ailiers : Devin Vassell, Jeremy Sochan, Keldon Johnson, Harrison Barnes, Malaki Branham, Julian Champagnie, Blake Wesley, Sidy Cissoko

Intérieurs : Victor Wembanyama, Zach Collins, Charles Bassey, Sandro Mamukelashvili

15 CONTRATS GARANTIS

TWO-WAY CONTRACTS : Jamaree Bouyea, David Duke Jr, Harrison Ingram

Malchi Flynn, Brandon Boston Jr. et Riley Minix invités au « training camp »

TORONTO RAPTORS

Meneurs : Immanuel Quickley, Davion Mitchell, Jamal Shead

Arrières/ailiers : Scottie Barnes, RJ Barrett, Bruce Brown, Gradey Dick, Ochai Agbaji, Ja’Kobe Walter, Garrett Temple

Intérieurs : Jakob Poeltl, Kelly Olynyk, Chris Boucher, Jonathan Mogbo, Bruno Fernando

14 CONTRATS GARANTIS

TWO-WAY CONTRACTS : Branden Carlson, DJ Carton, Ulrich Chomche

Jared Rhoden et Jamison Battle invités au « training camp »

UTAH JAZZ

Meneurs : Collin Sexton, Isaiah Collier

Arrières/ailiers : Lauri Markkanen, Jordan Clarkson, Cody Williams, Keyonte George, Svi Mykhailiuk, Johnny Juzang, Brice Sensabaugh

Intérieurs : Walker Kessler, John Collins, Taylor Hendricks, Drew Eubanks, Kyle Filipowski

14 CONTRATS GARANTIS

TWO-WAY CONTRACTS : Micah Potter, Jason Preston, Oscar Tshiebwe

Babacar Sane invité au « training camp »

WASHINGTON WIZARDS

Meneurs : Malcolm Brogdon, Bub Carrington, Jared Butler

Arrières/ailiers : Jordan Poole, Bilal Coulibaly, Saddiq Bey, Corey Kispert, Johnny Davis, Kyshawn George, Patrick Baldwin Jr, Anthony Gill

Intérieurs : Kyle Kuzma, Alexandre Sarr, Jonas Valanciunas, Richaun Holmes, Marvin Bagley III

15 CONTRATS GARANTIS

TWO-WAY CONTRACTS : Justin Champagnie, Tristan Vukcevic