Les Blazers ont éteint Paolo Banchero et le Magic

Avant la rencontre face aux Bulls, Chauncey Billups a tapé du poing sur la table. Pourquoi ? Parce qu’il voulait que les Blazers défendent à nouveau. Comment ? En mettant Shaedon Sharpe, son meilleur marqueur, sur le banc. Il a eu raison puisque son équipe reste sur trois victoires d’affilée.

Et la dernière est remarquable. Même si c’était face à une équipe d’Orlando en souffrance, ils ont réussi à s’imposer en encaissant seulement 79 points. C’est le record de saison pour la défense de Portland. « C’est peut-être la meilleure performance défensive depuis que je suis entraîneur ici », assure carrément Chauncey Billups.

Si toute l’équipe floridienne a souffert pour marquer des points, c’est bien Paolo Banchero qui a vécu un véritable enfer avec seulement 8 points à 1/14 au shoot ! C’est sa pire prestation de la saison.

Eux-même surpris par leur performance sur Paolo Banchero

Jerami Grant, Toumani Camara et Deni Avdija ont passé ensemble presque 10 minutes à défendre sur le All-Star du Magic. Maladroit de loin, l’intérieur s’est aussi souvent enfoncé dans la raquette, face à plusieurs défenseurs, avant de se faire cueillir par Robert Williams III.

« On sait que le jeu va passer par lui. On voulait lui rendre la vie difficile. On ne pensait pas qu’il vivrait une telle soirée, mais c’est arrivé », se réjouit le coach. « On a vraiment bien défendu sur lui, les choses ont été dures. C’est une soirée rare pour lui. Il a parfois manqué des tirs mais à d’autres moments, on a vraiment bien défendu. »

Le coach a souligné la performance de son pivot, qui a remplacé Deandre Ayton et compilé 12 rebonds et 4 contres en seulement 23 minutes. « Il fait plein de petites choses, en communicant, en parlant avec les joueurs aux lancers-francs », remarque le technicien, qui termine en soulignant la connexion de ses joueurs. « Même dans les moments difficiles dans ce match, on est resté soudé. »