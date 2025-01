Pour le secouer défensivement, Chauncey Billups envoie Shaedon Sharpe sur le banc

Les Blazers restaient sur cinq défaites de suite dont les quatre dernières avec une défense absente (123.5 points encaissés) et 22.5 points d’écart en moyenne. Chauncey Billups voulait donc créer un électrochoc pour réveiller ses joueurs avant d’affronter les Bulls. Comme Deni Avdija revenait de blessure, il a décidé de sortir Shaedon Sharpe du cinq majeur pour lui laisser la place.

Ce n’est pas rien puisque l’arrière, réalisant son meilleur exercice en carrière, est le scoreur le plus prolifique de son équipe (18.1 points) cette saison. Pourquoi ce choix ?

« On a besoin d’être meilleur en défense. Il n’est pas encore au niveau dans ce domaine, ayant connu des difficultés », se justifie le coach de Portland. « En tant que coach, j’essaie de modeler et de développer ces joueurs et je ne regarde pas qu’un côté du terrain. Je ne peux pas autoriser cela. Shaedon Sharpe doit être meilleur. Je l’ai déjà vu bon à plusieurs reprises mais il a été un peu en souffrance. Et quand c’est le cas, il doit y avoir des conséquences. »

Même si Chauncey Billups sait bien que les problèmes de son équipe, parmi les pires défenses de la ligue, sont bien plus profonds que les simples limites de son arrière.

« Ce n’est pas Sharpe, ça concerne tout le monde. On doit faire mieux en défense. J’ai vraiment défié Sharpe sur ce sujet. Mais ce n’est pas que pour lui, c’est pour tout le monde », précise le technicien.

« Il sera une star dans cette ligue mais je veux qu’il soit performant des deux côtés du terrain, comme Jaylen Brown et Anthony Edwards »

Avec la victoire et seulement 102 points encaissés face aux Bulls, plus une performance réussie de l’arrière en sortie de banc (23 points), Chauncey Billups a réussi son coup. « Il a été bon, je suis fier de lui. Défensivement, il était concentré. Et chez lui, quand il est concentré en défense, ça aide en attaque. Cela lui donne du rythme. Il n’a pas fait beaucoup erreurs », se réjouit le coach.

Comment le joueur a-t-il vécu cette relégation ? « C’était une bonne discussion. Il m’a dit ce que j’avais à faire et, dans ce match, j’ai fait un grand pas en avant en faisant ce qu’il m’avait dit. Je dois continuer », indique-t-il, en reconnaissant ses limites en défense. « Parfois, je manque de concentration. Je sais défendre, je dois seulement être concentré, impliqué, et ça ne m’inquiète pas vraiment. Je dois refaire ce que j’ai fait dans cette partie. »

Combien de temps le joueur va-t-il rester remplaçant ? Chauncey Billups n’a pas répondu précisément mais on peut imaginer qu’il va attendre que l’arrière enchaîne les bonnes sorties en défense, pour confirmer qu’il a bien reçu le message, avant de retrouver le cinq majeur.

« Il sera une star dans cette ligue mais je veux qu’il soit performant des deux côtés du terrain, comme Jaylen Brown et Anthony Edwards. Il en est capable. Ça va le faire pour lui, mais pour l’instant, on est dans ce moment et c’est comme ça qu’on réussit », annonce le coach des Blazers.

Shaedon Sharpe Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 POR 80 22 47.2 36.0 71.4 0.8 2.2 3.0 1.2 1.7 0.5 1.0 0.3 9.9 2023-24 POR 32 33 40.6 33.3 82.4 1.3 3.7 5.0 2.9 2.8 0.9 2.2 0.4 15.9 2024-25 POR 34 32 45.1 31.1 80.2 0.7 3.1 3.9 2.7 1.8 0.8 2.0 0.3 18.1 Total 146 27 44.7 33.8 78.2 0.9 2.7 3.6 1.9 2.0 0.6 1.5 0.3 13.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.