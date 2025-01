Avec seulement 16 matchs en commun, le « Big Three » des Nets (Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden) n’aura laissé qu’une toute petite trace dans l’histoire du jeu. De cette expérience avortée, on retiendra plutôt la quantité des blessures ayant touché les trois hommes ou le refus de Kyrie Irving de se faire vacciner contre le Covid…

Cette nuit à Brooklyn, « KD » était de retour au Barclays Center pour la deuxième fois depuis qu’il a été échangé en 2023. En 30 minutes, la star des Suns a signé 24 points et 8 rebonds dans la large victoire de sa formation. Il a profité de l’occasion pour revenir sur cette expérience manquée.

« Même si nous avons connu beaucoup de dysfonctionnements, je suppose qu’on peut les appeler ainsi, faute d’un meilleur terme… Mais indépendamment de cela, beaucoup de gens dans ces tribunes ont continué à nous soutenir, à venir et à applaudir à tout rompre pour le basket et pour les Nets, et c’est ce qui m’a le plus marqué », cherche à positiver Kevin Durant.

La situation « parfaite, idéale »

Un maigre lot de consolation pour le public local, pourtant pas réputé être le plus chaud de toute la ligue. Celui-ci a longtemps pu fantasmer sur cette association, née avec les arrivées de Kevin Durant et Kyrie Irving durant l’été 2019, avant l’acquisition dans un transfert du barbu en janvier 2021.

« C’était le truc le plus important, on n’a pas pu aller sur le terrain ensemble. Beaucoup de blessures. Les blessures de James, Kyrie et moi-même ont joué un rôle, ainsi que le Covid. Tout cela a brouillé beaucoup de choses. Mais je pense que sur le plan du basket, de l’alchimie, de la camaraderie et du travail d’équipe, c’était la situation parfaite, idéale », qualifie encore Kevin Durant.

Mais comme le dira James Harden après son départ vers Philadelphie, il manquait quelque chose à cette franchise à l’époque. « C’est juste qu’il n’y avait pas de structure et même les superstars ont besoin de structure. C’est ce qui nous permet d’être les meilleurs joueurs et leaders dans nos franchises respectives », lâchait le barbu.

« Il y avait beaucoup d’histoires autour de chaque joueur – moi, James et Kyrie – sur notre mentalité en tant qu’hommes. Mais une fois que nous étions sur le terrain et que nous avons joué ensemble, une fois que vous avez vu la culture que nous étions en train de construire, c’était quelque chose que les fans pouvaient soutenir, je pense », juge aujourd’hui Kevin Durant.

Une culture qui était en construction

Évidemment, sauf que les fans des Nets ont eu trop peu l’occasion de le faire. « La première année, quand James est arrivé à la moitié de la saison, c’était l’une des séquences basket les plus incroyables que j’ai vue et à laquelle j’ai participé. Mais plus que tout, le vestiaire, les trajets en bus, en avion, les hôtels, c’était la culture que nous étions en train de construire, et beaucoup de gens n’ont pas eu l’occasion de la voir, mais j’aurais aimé qu’ils puissent le faire. C’était spécial », qualifie Kevin Durant.

Entre la mi-février 2021 et avril 2021, les Nets avaient enchaîné 20 victoires en 23 sorties, avec un James Harden stratosphérique à 27.5 points, 11 passes et 9;5 rebonds de moyenne, un Kyrie Irving à 28 points de moyenne, tandis que KD était le plus souvent à l’infirmerie.

« Il n’y a pas eu de titre, mais les gens qui avaient des abonnements à l’année, qui ont pris leur voiture dans le froid, qui sont venus nous voir jouer, se souviennent encore de certains moments, de certains matchs de la saison régulière, de quelques matchs des playoffs. Des moments auxquels les gens peuvent s’accrocher, on peut sentir cet amour quand je viens ici », termine en tout cas « KD ».

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 SEA 80 35 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.3 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 40 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 39 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 39 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 39 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 ★ OKC 81 39 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 34 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 36 50.5 38.8 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GOS 62 33 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GOS 68 34 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GOS 78 35 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BRK 35 33 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BRK 55 37 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 * All Teams 47 36 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2022-23 * BRK 39 36 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 * PHX 8 34 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.2 2.5 1.2 26.0 2023-24 PHX 75 37 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHX 33 36 52.3 38.4 82.9 0.5 6.0 6.5 4.1 1.7 0.8 3.1 1.4 27.2 Total 1093 37 50.1 38.7 88.3 0.7 6.3 7.0 4.4 1.9 1.1 3.2 1.1 27.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.