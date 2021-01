Kyrie Irving et Kevin Durant prêts à faire des sacrifices pour la venue de James Harden

Il y a deux jours, Sean Marks s’exprimait via un communiqué de presse laconique pour commenter la situation mystérieuse de Kyrie Irving. Deux jours plus tard, le GM des Nets tenait une visioconférence de presse pour discuter du transfert de James Harden.

On se demandait s’il était en contact avec Kyrie Irving, il a répondu indirectement en expliquant avoir consulté ses deux stars avant de valider le transfert de « The Beard ». « Je voulais avoir leur avis et écouter ce qu’ils avaient à dire au niveau de leur engagement, de leurs convictions » raconte le GM. « J’ai apprécié ce que j’ai entendu. On a un peu de temps avant de voir ça en action sur le terrain. »

Le temps que tous les joueurs inclus dans le transfert passent leur visite médicale pour donner le feu vert à James Harden. Le temps aussi de retrouver Kyrie Irving, et de le mettre en quarantaine sûrement.

Après ça, toute la planète basket aura les yeux rivés sur ce trio incroyable, sur qui les Nets ont beaucoup misé, comme il y a huit ans avec Kevin Garnett et Paul Pierce.

« Il y aura des soirs où il faudra se sacrifier pour les autres »

« On n’est pas en banqueroute en ce moment » clame Sean Marks, qui n’a plus de premier tour de Draft pour les sept prochaines années. « Il y a plusieurs manières de construire, et on continuera à le faire avec ou sans choix de Draft. On doit capitaliser sur cette fenêtre et ce qu’il y a devant nous. »

Le plus important sera de trouver comment couper le gâteau en trois parts égales, mais Kevin Durant et Kyrie Irving ont assuré à leur GM qu’ils étaient prêts à partager le ballon. « C’est ce qu’on avait besoin d’entendre, ça montre leur niveau de sacrifice, ces gars le savent. Chacun d’entre eux est capable de mener une équipe, d’en être la star » rappelle-t-il. Mais le maître mot sera désormais le « sacrifice ».

« Ils ont dit ‘Hey, on veut jouer ensemble’. Je les ai laissés parler. Mais je pense qu’ils comprennent qu’il y aura des soirs où il faudra se sacrifier pour les autres. Je pense qu’ils ont le même objectif. On a tous le même objectif. »