Les Nets se joignent à la NBA pour faire la lumière sur les vidéos de Kyrie Irving faisant la fête

Les jours passent et la situation de Kyrie Irving devient de plus en plus floue.

Les Nets ont publié hier soir un court communiqué de presse expliquant qu’ils se joignaient à la NBA pour faire la lumière sur la vidéo du meneur de jeu en boîte de nuit pour l’anniversaire de sœur, sans masque.

De quoi creuser un peu plus le fossé séparant le meneur de jeu et son club, qui termine sur la phrase suivante : « Kyrie aura l’opportunité de parler de son absence quand il sera prêt à le faire. »

Difficile de dire si, comme les fans, Brooklyn avance vraiment dans le brouillard. Certains auront en tout cas été surpris de voir « Uncle Drew » participer à une levée de fonds pour la candidate au poste de procureur de Manhattan, Tahanie Aboushi, en visioconférence, pendant que son équipe se préparait à affronter Denver.

Selon ESPN et SNY, les Nets ne s’attendent pas à revoir le meneur de sitôt de toute façon.

Absent le 7 janvier pour raisons personnelles, l’ancien Cavalier et Celtic a déjà manqué quatre matchs et devrait donc en rater encore une bonne poignée, alors que son équipe est tout juste à l’équilibre (6-6).