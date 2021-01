Steve Nash sans nouvelles de Kyrie Irving, absent pour « raisons personnelles »

Alors que Kevin Durant est en isolement, Kyrie Irving n’était pas non plus présent lors de la jolie victoire des Nets face aux Sixers. Le meneur n’a en effet pas rejoint l’équipe pour « raisons personnelles », et il ne se déplacera pas non plus à Memphis avec le groupe, pour le match prévu la nuit prochaine.

Mais le plus gênant, c’est que Steve Nash était bien embêté au moment d’expliquer cette absence…

« Je lui ai envoyé un message dans la dernière demi-heure mais je n’ai pas eu de réponse », a ainsi expliqué le coach en amont de la rencontre. « Évidemment, je pense à lui et j’espère que tout va bien. C’est une affaire privée. »

Évidemment, tout le monde a cherché à comprendre ce qu’il se passait, le journaliste Brandon Robinson affirmant que Kyrie Irving n’avait « simplement pas envie de jouer » suite aux évènements de la veille, au Capitole. Ce que Steve Nash ne pouvait pas réfuter… étant donné qu’il n’avait pas d’information.

« Je ne lui ai pas encore parlé. Je ne peux pas vraiment commenter tout ça parce que je ne lui ai pas parlé, et il s’agit de raisons personnelles. Donc il faut attendre Kyrie, mais je ne crois pas que ce soit le cas ».

Pour rajouter un peu plus de flou à la situation, Caris LeVert expliquait de son côté, après le match, que Kyrie Irving avait bien prévenu ses coéquipiers de ses intentions dans la journée.

« Il nous a envoyé un texto avant le match, mais c’est une affaire personnelle pour lui » assurait l’arrière. « Nous le soutenons. C’est notre frère. Nous sommes allés sur le terrain, et nous nous sommes battus sans lui. Donc, comme je l’ai dit, c’était un problème personnel pour lui. »