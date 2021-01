Sans le duo Irving-Durant, les Nets font tomber le leader de la NBA

Absent pour des raisons personnelles, Kyrie Irving n’est pas de la partie ce soir pour affronter la meilleure équipe de la NBA. Idem Seth Curry, dont on apprendra plus tard qu’il a été testé positif au Covid-19, et ça devrait avoir des conséquences importantes pour la suite…

Bousculés par les Wizards, les Sixers semblent avoir les jambes lourdes dans ce début de rencontre, ou peut-être sont-ils très perturbés par ce test positif. À l’inverse, les Nets surfent sur leur dernière belle victoire à domicile contre le Jazz. Collectifs et adroits, les coéquipiers de Caris LeVert dominent ces premières minutes. Repoussé loin du cercle, Philly peine à mettre son jeu en place. Pertes de balle, tirs pris hors timing… À l’image de Joel Embiid, les Sixers n’y sont pas et Doc Rivers prend un premier temps-mort (17-8).

Shake Milton et Tyrese Maxey se montrent

Défensivement, les Nets ferment la raquette. Quand Embiid à la balle poste bas, une prise à deux ou à trois est déclenchée dans le bon tempo obligeant le pivot à trouver un coéquipier et malheureusement pour l’instant, les Sixers n’ont pas d’adresse longue distance puisque Seth Curry n’est pas là. Cependant, ils ont élevé le curseur défensivement. Certes, Caris LeVert continue de scorer avec une vraie facilité mais Brooklyn déroule moins en attaque et petit à petit grâce à un précieux Tobias Harris, les Sixers recollent au score (24-17).

Philadelphie est enfin dans son match, et ils peuvent compter sur des jeunes joueurs qui n’ont pas froid aux yeux. Shake Milton et Tyrese Maxey enflamment cette partie et les deux hommes terminent fort ces 12 premières minutes même si Brooklyn garde les commandes (28-26).

Milton et Maxey continuent de s’occuper de tout en attaque. En défense, l’agressivité des Sixers perturbe les Nets et Dwight Howard, non content d’écraser deux beaux alley-oops, fait une belle moisson aux rebonds défensifs. En face, seul Joe Harris parvient à exister en attaque. Son poignet est magique et le rythme élevé de cette rencontre lui permet de prendre ses tirs en transition et il remet son équipe aux commandes de la partie (40-38).

Le retour des titulaires côté Sixers coupe le rythme. Beaucoup utilisés la veille, Embiid et Simmons manque de rythme. En attaque, les hommes de Doc Rivers ont des difficultés pour scorer et leur repli défensif est compliqué. Brooklyn décide d’accélérer sous la houlette d’un Caris LeVert en mode patron. Brooklyn est en feu et ne rate plus grand chose en cette fin de quart-temps. Sans Dinwiddie, KD et Irving, les Nets sont en train de mettre à mal les Sixers dans ces dernières minutes. La mi-temps arrive au bon moment pour des Sixers qui vont devoir cravacher ce soir pour l’emporter (65-51).

Caris LeVert en patron

Pour revenir au score, les Sixers vont devoir faire preuve de plus de justesse des deux côtés du terrain. Malgré un peu plus d’application et d’agressivité, les Sixers sont coupables de trop de pertes de balles pour pouvoir revenir dans ce match. À l’inverse, Brooklyn montre beaucoup plus d’envie. Jeff Green et Taurean Prince trouvent la mire à 3-points pendant que de l’autre côté Embiid et Simmons font preuve de trop de nonchalance.

C’est dommage car, par deux fois, ils auraient pu revenir sous la barre des 10 points et à chaque fois ils ont mal géré les possessions importantes. Maladroit en sortie de banc lors de la première mi-temps, Timothé Luwawu-Cabarot score par deux fois à 3-points et renvoie son ancienne équipe dans les cordes (84-70).

Brooklyn gère parfaitement cette rencontre. Collectivement, il y a énormément de cohérence dans leur jeu. Chaque joueur sait ce qu’il doit faire sur un terrain et Steve Nash peut être fier de ses joueurs. Agacé par ce qu’il se passe sur le terrain, Dwight Howard récolte une faute technique après une petite embrouille avec Jarrett Allen. Brooklyn prend le large (88-70).

Déçu par ses cadres, Doc Rivers ouvre son banc. Derrière un Dwight Howard qui donne de la voix en défense, Maxey, Joe et Mathias montrent une belle réaction. Plus agressifs en défense, ils ne se posent pas de question en attaque. Et bizarrement, cela fonctionne. Les Sixers infligent un 14-4 à leurs adversaires et la fougue d’Howard permet à Philly de revenir un peu dans cette partie même si les Nets à 12 minutes du terme ont toujours le match en main (94-84).

Joe Harris met le feu

Calmement, Steve Nash remet son équipe en place. À l’image de ce qu’il faisait en tant que joueur, il demande à ses hommes de continuer avec altruisme. Chaque possession est jouée avec brio. Joe Harris, Landry Shamet et Jeff Green profitent des parfaites formes de jeu pour scorer dans un fauteuil… Philadelphie n’y arrive pas (104-87) à l’image d’un Tobias Harris qui enchaîne les mauvais choix en attaque.

De retour sur le terrain, Joel Embiid score à 3-points puis dans la raquette, mais son regard en dit long sur sa performance. Il n’aura pas réussi à élever son niveau de jeu ce soir. Fatigué, il n’a pas pesé sur le match, même si sur la fin de match il arrive enfin à se montrer dangereux en attaque. Mais c’est bien trop tard. Joe Harris, toujours incroyable derrière la ligne à 3-points, scelle le sort de cette rencontre (122-108).

Les belles actions de Shake Milton ne changent rien, les Sixers n’ont jamais été capables de l’emporter ce soir, et Brooklyn signe un beau succès (122-109) sans ses meilleurs joueurs.