La NBA va étudier les vidéos de Kyrie Irving faisant la fête pour l’anniversaire de sa sœur

Que se passe-t-il avec Kyrie Irving ? Déjà absent depuis trois rencontres, le meneur des Nets ne rejoindra pas l’équipe cette semaine, annonce ESPN, et la NBA doit étudier des vidéos qui circulent sur le Web.

On y voit le All-Star sur la piste de danse pour l’anniversaire de sa sœur, en boîte de nuit et sans masque.

Les vidéos sont-elles récentes ? C’est la question, et selon plusieurs « enquêteurs » de la toile, il y a de bonnes chances pour que ce soit le cas puisque Asia Irving y célèbre ses 30 ans, et qu’elle est née le 12 janvier 1991. La fête a donc vraisemblablement eu lieu ce week-end, dans un club du New Jersey.

Évidemment, si la NBA confirme la date des vidéos, Kyrie Irving risque d’aller faire un tour en quarantaine puisqu’il se trouve dans un lieu fermé, sans masque, avec des dizaines de personnes. Mais la plus grosse question sera pour les Nets, qui protègent le meneur depuis qu’il s’est absenté, alors même que Steve Nash avait admis ne pas avoir été tenu au courant, et que l’équipe refuse toujours d’expliquer clairement les raisons de cette absence.