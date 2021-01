Les Nuggets tombent face à un Kevin Durant de gala

Les Nuggets innovent avec Bol Bol dans le cinq majeur, et le fils de Manute punit de loin dès les premières actions de la rencontre. Nikola Jokic distille quelques caviars et met quelques moves à Jarrett Allen dans la peinture, ce qui a le don d’agacer Steve Nash. Kevin Durant force un peu trop sur ses tirs, et les visiteurs – avec un Jokic déjà en feu-, (9 points) sont devant (17-13).

Durant trouve un peu plus la mire, mais Paul Millsap récupère quelques miettes au rebond pour noircir la feuille de statistiques. P.J Dozier croque la balle un peu trop au goût de Jamal Murray, qui le reprend de volée dès l’arrêt de jeu qui suit trois ratés de l’ancien de South Carolina. Les locaux titubent et bafouillent leur jeu, mais KD plante de loin et permet aux siens de ne pas trop prendre l’eau. Will Barton est en réussite (10 points déjà) et Denver creuse un peu plus son avance après douze minutes (35-27).

Les Nuggets en démonstration

Coach Nash lance sa seconde unité sur le parquet, et Timothée Luwawu-Cabarrot tente de serrer la vis en défense sur Facundo Campazzo. L’Argentin est inspiré, et Caris LeVert prend tous les ticket shoots pour les siens, mais le jeu des Nets galère à trouver une cohésion en attaque. Mike Malone est souriant sur son banc, et pour remettre une seconde couche, il remet son duo Murray-Jokic (54-43).

LeVert continue son show (12 points dans ce quart-temps) et Brooklyn élève son niveau de jeu pour tenter de recoller au score. Mais le Joker montre une nouvelle fois qu’il est le patron sur le terrain, et il prend plusieurs rebonds sur la truffe de Allen, qui est dans le dur jusqu’à présent. Les visiteurs ont le contrôle des opérations, et les troupes de coach Nash sont dépassées par le collectif des joueurs du Colorado (70-54).

What time is it ? It’s KD Time !

Brooklyn doit se ressaisir au plus vite pour éviter une débâcle, et KD tente de montrer la voie, et harangue ses coéquipiers. De loin, puis près du cercle, la star locale est en verve et Denver commence à laisser trop d’espaces en défense, et voient son avance fondre. Durant ne s’arrête plus de scorer (10 points en 2 minutes !) et sur un panier de loin de Joe Harris, les Nets sont à seulement deux possessions de retard (83-79).

Denver perd complètement le contrôle du match, et plie sous les coups de massue de Durant (14 points dans ce quart). Mike Malone est fou de rage, son équipe a déjà pris 34 points dans la musette dans ce quart après huit minutes de jeu ! Monte Morris entre sur le parquet pour essayer de stopper l’hémorragie, et avec deux shoots mi-distance, il remet les compteurs à égalité aux trois quarts de la rencontre (90-90).

La dernière période démarre par sur un rythme élevé, avec Campazzo et Green qui se répondent coup sur coup. Caris LeVert, très bon en première période, est en galère avec son tir depuis de longues minutes et il prend de mauvaises décisions en attaque. Les hommes de coach Nash trouvent la mire à 3-points, et gardent deux possessions d’avance à l’entrée du « money time » (107-102). Mais Will Barton plante trois banderilles de loin, et Murray se montre de plus en plus dangereux.

Les deux équipes ne se lâchent pas d’une semelle, et c’est Bruce Brown qui prend ses responsabilités côté Nets. À deux minutes du terme, les deux formations sont à égalité (113-113). Moment choisi par Durant pour enfiler son costume de super héros, et planter deux stepbacks dans la minute finale pour crucifier les Nuggets. C’est Luwawu-Cabarrot, aux lancers-francs, qui se charge de finir le boulot pour une superbe victoire dans un très bon match (122-116).