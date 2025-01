À cause de la neige, le match entre Pelicans et Bucks est reporté

Cela faisait 15 ans que La Nouvelle-Orléans n’avait pas vu de neige. Et il ne s’agit pas que de quelques flocons puisqu’il y a eu jusqu’à 25 centimètres de neige dans certaines zones de Louisiane…

Conséquence de cette vague de froid exceptionnelle dans le Sud des Etats-Unis, peu habitué au phénomène ? La NBA vient de décider, « à cause des conditions climatiques extrêmes », de repousser la rencontre entre les Pelicans et les Bucks, prévue ce soir. Pas de duel entre Giannis Antetokounmpo et Zion Williamson, donc.

Selon Chris Haynes, il y a même des craintes pour le prochain match de Milwaukee. Car l’équipe de Doc Rivers doit recevoir Miami demain soir dans le Wisconsin. Le problème, c’est qu’ils étaient déjà arrivés en Louisiane et qu’ils doivent désormais en repartir. Et qu’il n’est pas sûr qu’ils y parviennent à temps !

Entre les feux de Los Angeles et les épisodes de froid à Atlanta et désormais New Orleans, cela fait en tout cas plusieurs matchs que la Grande Ligue doit repousser à cause de conditions météorologiques extrêmes. Peut-être un phénomène qui risque de s’amplifier toujours plus dans les années à venir.