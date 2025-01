La NBA annonce les dates des matches précédemment reportés

En trois jours seulement, la NBA a été obligée de reporter pas moins de quatre matches. Du côté de Los Angeles déjà, à cause des énormes incendies. Mais également à Atlanta, samedi dernier, à cause de « conditions météorologiques difficiles et des risques de verglas dans la région ». Fallait-il encore recaser ces rencontres et la ligue vient d’en annoncer les nouvelles dates.

Ainsi, le Hawks – Rockets sera finalement joué le mardi 28 janvier. Quant aux Hornets, privés des deux matchs à Los Angeles, ils affronteront les Lakers le 19 février, puis les Clippers le 16 mars. En revanche, le Lakers – Spurs du 11 janvier n’est pas encore reprogrammé, sa nouvelle date sera annoncée plus tard, précise la NBA.

Sauf que, on le sait, le calendrier NBA est une mécanique complexe, et chaque match reporté est un casse-tête. Par conséquent, ces trois parties, en attendant la dernière, bousculent d’autres rencontres.

Les Bulls, qui devaient venir à Los Angeles affronter les Clippers le 21 janvier, le feront finalement la veille, le 20, lors du « Martin Luther King Day ». La rencontre entre Utah et Washington du 23 janvier est déplacée au 19 mars, pour permettre aux Wizards de venir jouer les Clippers ce 23 janvier justement.

Le Jazz – Lakers du 11 février se tiendra la veille, le 10, quand le Blazers – Wizards du 18 mars est désormais attendu le 17 mars. Enfin, les Clippers iront à Utah non plus le 19 mars mais le 13 février.