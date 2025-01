La NBA reporte aussi Hawks – Rockets

Il n’y a pas qu’à Los Angeles que la NBA est contrainte de reporter des matches, puisque la ligue vient d’annoncer que la rencontre de samedi soir entre les Hawks et les Rockets n’aurait pas lieu à la State Farm Arena.

À Atlanta, pas d’incendies meurtriers, mais « des conditions météorologiques difficiles et des risques de verglas dans la région » peut-on lire dans le communiqué publié par la ligue. La NBA a pris cette décision « en concertation avec les autorités locales et pour donner la priorité à la sécurité des joueurs, des supporters et du personnel ».

Comme pour les trois rencontres déjà reportées à Los Angeles et Inglewood, la ligue n’a pas donnée de nouvelle date, et on peut s’attendre à ce que le calendrier soit très serré pour les formations concernées si la météo contraint la ligue à annuler d’autres rencontres dans les jours qui viennent.