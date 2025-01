Cade Cunningham et les Pistons s’imposent à Houston

C’est Fred VanVleet, avec ses paniers à 3-pts, qui lance les Rockets face à un duo Cade Cunningham – Jalen Duren très actif. Le premier fait mal avec ses pénétrations, le second avec ses rebonds offensifs. Puis, quand Houston bafouille son basket, les Pistons en profitent pour passer un 13-0 en quelques secondes. Gênés par Detroit, les Texans ont du mal à trouver le chemin du cercle (29-40).

Après avoir encore encaissé quatre points de suite pour commencer le deuxième quart-temps, les joueurs d’Ime Udoka réagissent enfin avec de l’agressivité. Ils passent alors un 16-0 ! Les Pistons perdent trop de ballons sur des passes mal assurées ou interceptées et les Rockets, Amen Thompson surtout, peuvent courir. Au moment de rejoindre les vestiaires, les deux équipes sont à égalité (57 partout).

Comme en début de rencontre, Cade Cunningham porte les siens mais cette fois, c’est à l’extérieur, avec des tirs à mi-distance et derrière l’arc. Et, à l’instar de la première période, les Rockets sont encore très brouillons et l’écart monte à 15 points en faveur de Detroit. Le meneur des Pistons conclut son excellent troisième quart-temps sur un shoot à mi-distance au buzzer (80-90).

Sans leur star, les joueurs du Michigan souffrent pour se lancer dans le dernier acte, alors que Jalen Green enchaîne cinq points en quelques secondes. Marcus Sasser est heureusement là pour ouvrir le compteur des siens en dernier quart-temps et tout rentre dans l’ordre.

Les Pistons infligent même un 11-2 pour valider leur victoire. Car même avec une fin de rencontre peu séduisante, ça tient puisque les Rockets manquent trop de shoots de loin pour espérer revenir. Victoire donc de Detroit, 96-107.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Du bon et du moins bon niveau spectacle… La rencontre peut se découper en séquences de qualité très inégale. Par moments, ce fut très brouillon, voire pénible, avec beaucoup de ballons perdus (38 au total) et de shoots ratés. Puis, à d’autres, ce fut bien plus agréable, avec des courses et un peu d’adresse.

– Le show Cade Cunningham. C’est peut-être lui qui symbolise le mieux ces changements de tons dans la partie. Avec son troisième quart-temps à 19 points, il a non seulement été impressionnant mais a aussi fait très, très mal aux Rockets et c’est lui qui change les choses pour les Pistons. Il termine avec 32 points, 9 rebonds et 7 passes. Ça, c’est le positif. Le négatif, ce sont ses 10 ballons perdus…

– Il a manqué un peu de Jalen Green et d’Alperen Sengun à Houston. C’est toujours comme ça… Il suffisait de parler des bonnes prestations de l’arrière texan en 2025 pour qu’il rende une copie moins bonne. C’est même sa plus faible de l’année civile, avec 19 points à 9/21 au shoot, avec 5 ballons perdus et un +/- de -22 ! Le Turc aussi a été moins tranchant, bien gêné par Jalen Duren et Isaiah Stewart, en compilant seulement 14 points et 8 rebonds.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.