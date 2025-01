Plus mature, Jalen Green peut-il gagner sa place au All-Star Game ?

Ces premières journées de l’année 2025 ressemblent aux jours de mars 2024 pour Jalen Green. On se souvient qu’en fin de saison passée, l’arrière avait connu un coup de chaud pendant quelques matches. Comme aujourd’hui. Avec une différence notable : le contexte. Lors du printemps dernier, les Rockets avaient perdu Alperen Sengun et avaient besoin d’un joueur qui en fasse plus.

Là, les performances du joueur s’inscrivent dans un collectif efficace – Houston est deuxième de la conférence Ouest – et sont particulièrement impressionnantes d’efficacité. En huit matches depuis qu’on a quitté 2024, Jalen Green tourne en effet à 30.3 points de moyenne à 52% de réussite au shoot et 48% à 3-pts, tout en perdant seulement 1.9 ballon par match.

« J’aime ses efforts en défense, qui sont négligés ou sous-estimés sans doute quand on parle de lui », aime souligner Ime Udoka. « Il s’est occupé de Desmond Bane et Ja Morant récemment, ils ont voulu le jouer et il a bien tenu. »

Mais c’est effectivement avec ses points qu’il pourra se faire une place parmi les nouvelles stars de la ligue, comme Ja Morant et Anthony Edwards avant lui. « Je fais partie de ce monde. Et si ce n’est pas le cas, ce que personne ne pense, alors je vais continuer de le démontrer », annonce-t-il.

Il aura seulement 23 ans en février…

Les Rockets réalisant une excellente saison et lui-même également, avec les meilleurs chiffres de sa carrière, est-ce un billet automatique pour le All-Star Game le mois prochain ? « Il est un All-Star, il n’y a rien d’autre à dire », estime Cam Whitmore. « Deuxième de l’Ouest, et ce sont nos deux meilleurs joueurs, donc ça devrait faire sens », ajoute Amen Thompson qui veut aussi y voir Alperen Sengun parmi les étoiles.

« Souvent, on fait une saison qui est proche de celle du All-Star Game et on y va la seconde année », explique Fred VanVleet, qui a participé au match des étoiles en 2022. « Ces deux-là ont fait de bonnes saisons l’an passée et ils sont sur leur lancée. Ces deux-là sont une des raisons de la réussite de l’équipe cette année, donc ils devraient être récompensés pour ça. »

Même sans première étoile, Jalen Green semble avoir franchi un palier dernièrement, en attaque comme en défense. « Il est plus vieux d’un an, a gagné une année de maturité. Il est plus puissant et le jeu est plus lent pour lui », poursuit le champion 2019 avec Toronto.

Car, insiste Jabari Smith Jr, le joueur a certes déjà 265 matches dans les jambes et vit sa quatrième saison en NBA, mais il reste très, très jeune. « Les gens ont des attentes de régularité alors qu’ils oublient qu’il n’a que 22 ans. Tout le monde n’a pas les clés à 22 ans, tout le monde n’est pas régulier à cet âge-là. Plus il va vieillir, plus ça va se ralentir et être facile pour lui. Et on verra la même chose soir après soir. »

Jalen Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 67 32 42.6 34.3 79.7 0.5 2.9 3.4 2.6 1.5 0.7 2.0 0.3 17.3 2022-23 HOU 76 34 41.6 33.8 78.6 0.6 3.2 3.7 3.7 1.7 0.8 2.6 0.2 22.1 2023-24 HOU 82 32 42.3 33.2 80.4 0.5 4.7 5.2 3.5 1.4 0.8 2.3 0.3 19.6 2024-25 HOU 40 33 43.4 35.7 87.5 0.6 3.8 4.4 2.7 1.7 1.0 2.4 0.3 21.5 Total 265 33 42.3 34.0 80.6 0.5 3.7 4.2 3.2 1.6 0.8 2.3 0.3 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.