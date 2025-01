Les Clippers enfin à la maison face aux Lakers

Le 28 février 2024, les Lakers et les Clippers ont disputé leur dernier derby en cohabitation. Après 25 ans à partager la même salle, le Staples Center devenu Crypto.com Arena en 2021, les deux franchises allaient enfin faire chambre à part. Cette réalité a véritablement pris forme ce dimanche soir, avec la première réception des Lakers dans l’Intuit Dome, la nouvelle salle des Clippers à Inglewood.

Pour Tyronn Lue, qui a commencé sa carrière aux Lakers, le 6 avril 1999, dans le Forum, c’était un grand moment. « Je suis de retour à Inglewood 26 ans plus tard. La boucle est bouclée », disait le coach des Clippers.

« On avait l’impression d’être à la maison, dès le début, avec les fans qui huent les Lakers. Nos fans ont été magnifiques. Le soutien était là », réagit Tyronn Lue après la victoire de ses joueurs. « Le public a été génial, j’ai adoré. Il a vraiment été bon. »

Un match comme un autre pour Kawhi Leonard

Bien que ce ne soit plus la même salle, le déplacement n’est pas le plus difficile pour les fans des Lakers. Dès lors, ils étaient présents en nombre dans l’Intuit Dome et des « Let’s Go Lakers ! » ont été entendus durant la partie.

Pas de quoi gâcher la victoire ni l’ambiance pour Ivica Zubac, grand bonhomme de cette rencontre. « C’était fun. Il y avait du bruit. C’était comme dans la Crypto, c’était bruyant et les fans étaient dans le match », livre-t-il quelques instant après le buzzer final et après avoir compilé 21 points et 19 rebonds.

Une soirée réussie donc pour les Clippers et qui restera, à son petit niveau, dans l’histoire de la franchise. Mais pas dans celle de Kawhi Leonard, toujours aussi imperturbable.

« C’était pareil qu’un autre match pour moi. Peu importe qui est face à moi », répond le double MVP des Finals quand on lui demande de réagir à ce premier duel face aux Lakers remporté à la maison.