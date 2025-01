Rob Dillingham a bien profité de l’absence de Donte DiVincenzo

Depuis quelques jours, Donte DiVincenzo a remplacé Mike Conley dans le cinq majeur des Wolves. Comme le premier était absent pour le match à New York, le second a repris sa place de titulaire. Dès lors, il y avait un peu de temps de jeu pour Rob Dillingham, qui ne voit que très rarement les parquets pour sa première saison.

« C’était fun de jouer au basket, surtout avec beaucoup de grands joueurs donc ça me rend les choses plus faciles », livre-t-il après avoir eu 13 minutes au Madison Square Garden.

Touché à la cheville droite, Rob Dillingham n’avait plus joué une rencontre depuis le 23 décembre 2024, ni même marqué un simple panier depuis le 19 décembre. Là, il a pu inscrire 9 points et donner 3 passes décisives.

« Il shoote, tout le monde le sait, le monde entier le sait, ça prend du temps, c’est tout », commente Anthony Edwards, le meilleur joueur des Wolves dans cette victoire face aux Knicks. « Ça va finir par arriver. Il va commencer à jouer de plus en plus. Il doit seulement revenir en bonne santé. Il a manqué les deux dernières semaines et revient tout juste, en montrant pourquoi il devrait jouer. »

Comment le 8e choix de la dernière Draft vit-il ce premier exercice, où il joue si peu ? « J’apprends d’Anthony Edwards et des autres tous les jours. Même si les choses ne vont pas dans mon sens, je dois continuer. C’est ce que je retiens », dit-il.

Rob Dillingham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MIN 16 9 47.4 43.5 0.0 0.1 0.7 0.8 1.8 0.3 0.1 1.1 0.0 4.0 Total 16 9 47.4 43.5 0.0 0.1 0.7 0.8 1.8 0.3 0.1 1.1 0.0 4.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.