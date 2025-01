Le MVP de la nuit | Anthony Edwards ne doute jamais

Même s’il déteste ça, Anthony Edwards a encore subi des prises à deux face aux Knicks, et il a dû lâcher la balle plus vite que prévu. Mais l’arrière des Wolves lit de mieux en mieux le jeu, et il a sérieusement puni les Knicks cette nuit avec 36 points, 13 rebonds et 7 passes. Une rencontre qu’il avait attaqué par un 1 sur 8 aux tirs.

« Vous me connaissez tous, je suis un bosseur » lance-t-il à la presse new-yorkaise. « Donc même lorsque je manque un tir, j’étais persuadé qu’il allait rentrer. Et quand je le rate, je me dis donc que le prochain va rentrer. Mon approche de la vie est comme ça. Je ne me prends pas la tête… »

Meilleur marqueur de la NBA en janvier

Dans des retrouvailles ratées puisque Donte DiVincenzo et Karl-Anthony Towns étaient absents, Anthony Edwards a fait basculer la rencontre par son agressivité, à l’image de ce nouveau dunk de Top 10 sur Precious Achiuwa. À deux mains, avec la faute ! Il termine le 4e quart-temps avec 11 points en seulement trois tirs pris.

Après son premier quart-temps raté, il va signer un 12 sur 15 aux tirs dans les trois suivants.

« C’était un match incroyable de la part de Ant. Il a vraiment fait du bon travail en lisant le jeu, en attaquant, en restant agressif, en arrivant rapidement à ses fins », le félicite Chris Finch. « On a vraiment besoin qu’il soit agressif, mais aussi qu’il joue juste. J’ai trouvé qu’il avait été très, très bon ce soir ».

En janvier, Anthony Edwards est le meilleur marqueur de la NBA (30.9 points/m) et le numéro 1 aux paniers à 3-points (5.1 par match). Sous son impulsion, les Wolves restent sur cinq victoires en sept matches.

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 MIN 40 37 44.1 42.3 83.6 0.7 5.0 5.7 4.2 2.0 1.2 3.3 0.6 25.9 Total 342 35 44.6 36.4 79.7 0.7 4.5 5.3 4.1 2.0 1.4 2.9 0.6 23.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.