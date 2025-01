Anthony Edwards frustré par les prises à deux des Celtics

Avec seulement 15 points à 5/16 au shoot, Anthony Edwards n’a pas réussi à faire un bon match face aux Celtics. Moins tranchant depuis quelques jours déjà, l’arrière All-Star est tombé sur un os – ou plutôt deux puisque ce sont les prises à deux qui ont privé le joueur d’espace. « Ils m’ont pris à deux, c’est tout », se justifie-t-il face à sa performance très, très moyenne.

Il a donc fait tourner et sans trop de déchet d’ailleurs (deux ballons perdus seulement). Le meilleur exemple, c’est son troisième quart-temps : aucun point inscrit mais cinq passes décisives. « C’est du bon basket mais ce n’est pas comme ça que je veux jouer. J’ai 23 ans et je ne veux pas seulement faire des passes pendant toute une rencontre, mais avec cette défense face à moi, je pense que je dois le faire », constate-t-il sous forme de regret.

« Il a été très bon. C’est dur, je sais que c’est frustrant », confirme Julius Randle. « C’est le joueur qu’il est. Il est tellement fort que personne ne veut l’affronter en un-contre-un. On doit continuer de l’aider. »

« C’est dur de dominer deux joueurs NBA »

Anthony Edwards ne peut pas cacher son mécontentement. Encore plus quand il a vu, en quelques jours, Shai Gilgeous-Alexander lui coller 40 points, puis Jayson Tatum en inscrire 33 dans le succès de Boston. Le champion olympique de Paris 2024 n’a plus marqué 30 points ou plus depuis le 6 décembre…

« C’est évidemment frustrant de voir des gars être très bons face à nous et ne peut pas pouvoir briller face à eux », se lamente-t-il. « Ils font un bon travail, à 100%, pour m’empêcher de faire ce que je veux faire. Il y a toujours deux ou trois joueurs. »

Malgré tout son talent, ses qualités physiques et sa créativité, « Ant » ne peut pas faire des différences quand il est constamment privé d’air, surtout face à des joueurs du niveau de ceux des champions en titre.

« C’est dur de dominer deux joueurs NBA. Ce sont des joueurs NBA, pas des joueurs de lycée », insiste le principal intéressé. « Ces gars font 2m03, 2m06, ils ont de l’envergure, sont athlétiques. Et ils m’orientent vers un joueur qui fait 2m40 devant le cercle. C’est dingue. »

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 MIN 32 36 44.3 41.5 81.1 0.7 5.0 5.7 3.9 1.9 1.2 3.1 0.6 24.8 Total 334 35 44.6 36.1 79.4 0.7 4.5 5.2 4.1 2.0 1.4 2.8 0.6 23.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.