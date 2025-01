Joel Embiid n’arrive toujours pas à sortir de l’infirmerie…

Alors qu’on approche de la mi-saison, la première partie de campagne de Joel Embiid et des Sixers ressemble à un cauchemar. Le pivot n’a ainsi pu disputer que 13 matchs jusqu’à présent, et il ne reviendra pas tout de suite…

Après avoir manqué les six derniers matchs de son équipe à cause de son pied, le MVP a participé à un entraînement avec ses coéquipiers alors que son problème était en train de disparaître. Résultat de la séance de reprise ? Son genou a regonflé dans la foulée et il repart à l’infirmerie pour 7 à 10 jours ! Il manquera donc, au minimum, les futurs déplacements chez les Pacers, les Bucks et les Nuggets.

Surtout, il n’aura donc même pas pu disputer un tiers des matchs de la première moitié de saison, et son équipe est toujours hors du Top 10 de la conférence Est, avec 15 victoires pour 24 défaites.

Joel Embiid est d’ailleurs loin d’être seul à l’infirmerie des Sixers puisque Paul George (cheville), Guerschon Yabusele (genou), Kyle Lowry (hanche) et KJ Martin (pied), n’ont pas participé à l’entraînement du jour.

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHL 39 34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHL 13 29 45.2 32.7 92.0 1.7 6.2 7.9 3.8 2.2 0.8 3.2 1.0 24.4 Total 446 32 50.2 34.1 82.8 2.2 8.8 11.1 3.6 3.0 0.9 3.4 1.6 27.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.