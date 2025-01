Kenny Atkinson n’avait pas de réponse face aux pitbulls du Thunder

Le Thunder a pris une revanche éclatante face aux Cavaliers, avec une victoire de 20 points et une avance qui est montée jusqu’à 42 points d’écart ! Kenny Atkinson et ses joueurs ont passé une bien mauvaise soirée, totalement dominés par l’intensité défensive des troupes d’Oklahoma City.

« Ils ont imposé leur volonté dans tous les sens », constate le coach de Cleveland. « On savait à quoi s’attendre, on connaissait leur force, leur identité. Ils ont imposé leur identité. Ce fut une avalanche et on n’a jamais pu répondre. »

Les leaders de la conférence Est ont perdu 21 ballons, étouffés par la pression de Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers, comme tant d’autres équipes avant eux.

« J’avais l’impression qu’il y avait sept pitbulls sur le parquet, pas cinq », compare Kenny Atkinson. « Ils grattaient et attrapaient les ballons, dans le bon sens. On a été renversé par leur vitesse, leurs qualités athlétiques, c’est aussi simple que ça. C’est leur fonds de commerce, ils le font à beaucoup de formations. Ils dominent partout. »

Le coach ne veut donc pas faire de longs discours sur une telle défaite, « une de ces soirées où rien ne fonctionne » a-t-il résumé. Inutile pour lui d’accabler ses joueurs, qui sont tombés sur une équipe plus forte qu’eux. Plus importante sera la réaction à ce lourd revers, attendue samedi soir contre Minnesota.

« Je serai attentif à notre manière de répondre face aux Wolves. C’était ça mon message. Je ne pense pas qu’il faille se mettre en colère après une telle partie, ce n’est pas la bonne réponse pour un coach ».