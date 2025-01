Grâce au Zion, les Pelicans sont redevenus électriques

Entre ses blessures, ses retards et ses écarts de conduite, Zion Williamson agace plus qu’il n’enthousiasme les fans des Pelicans, et bien sûr ses dirigeants. C’est le leader du groupe et de la franchise, et l’ailier-fort doit montrer l’exemple. Il doit prouver qu’il s’investit dans le projet. En dehors du terrain, mais aussi sur (lorsqu’il n’est pas suspendu ou blessé…), et à écouter son coach, il l’a démontré cette nuit dans la victoire à Chicago.

« Il est incroyable ! Dès qu’il est sur le parquet, tout s’améliore ! On peut ressentir son énergie et sa force d’attraction » explique Willie Green. Face aux Bulls, Zion Williamson s’est mis au service de ses coéquipiers avec 9 passes, pour compléter ses 21 points et 7 rebonds. En seulement 23 minutes ! Deux de ses passes ont fait la différence en 4e quart-temps lorsque Jose Alvarado a permis aux Pelicans de faire le break.

« J’ai confiance en mes shooteurs, et j’ai été capable de souvent les trouver, et ils ont mis dedans » réagit Zion Williamson, qui termine à deux passes de son record en carrière.

Moins de 10 victoires à mi-parcours

Même si la saison semble foutue avec 9 victoires pour 32 défaites, et que Herb Jones et Brandon Ingram sont à l’infirmerie, les Pelicans semblent avoir trouvé une formule qui fonctionne avec un cinq composé de CJ McCollum, Dejounte Murray, Trey Murphy III et la paire Williamson-Missi sous les panneaux. Les joueurs de Willie Green restent sur quatre victoires en sept matches, et ils étaient à un tir de s’imposer à Boston.

« On avance, et on joue ensemble. Tout le monde contribue, et c’est une grande victoire collective » insiste Trey Murphy III, meilleur marqueur de la rencontre malgré sa grosse maladresse à 3-points (2 sur 13 !). Pour son entraîneur, seul le travail dans la continuité permettra de sauver la saison, ou ce qu’il en reste.

« Plus nous serons en bonne santé, plus nous aurons de la continuité collectivement », répète Willie Green. « Cela nous permettre de nous appuyer sur les mêmes joueurs en permanence. Cela n’a pas été le cas pendant la majeure partie de la saison. Cela aide l’attaque à trouver son rythme ».

Une attaque centrée sur Zion Williamson, s’il est sur le parquet… « Il y a cette force d’attraction que Zion apporte lorsqu’il est sur le terrain, notamment comme passeur pour permettre à tous nos gars de trouver facilement du rythme sur les tirs. Il rend le jeu plus simple » conclut d’ailleurs le coach des Pelicans.